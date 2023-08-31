祥豐營區不遷 謝國樑：部長允鄰近民宅不放砲彈

基隆祥豐營區彈藥庫上月爆炸釀9人受傷，地方要求彈藥庫遷移呼聲再起。市長謝國樑日前拜會國防部長邱國正，邱說明，目前沒遷移計畫，承諾營區距任何民宅300公尺內不會放置危險性砲彈，只會放輕兵器軍品，市府盼國防部說到做到，保障民宅安全。民代則斥國防部糊弄地方居民。

謝國樑說，他日前率市府團隊拜會國防部，表達因距離民宅過近，地方有要求遷移的心聲，邱國正回應，因為國防需求，目前沒有遷移計畫及替代地點。

謝國樑表示，邱部長允諾，營區距任何民宅300公尺內地點，不會放置危險性砲彈，只放輕兵器軍品，不會對周遭環境造成重大危害。

謝也說，長遠來看，祥豐彈藥庫仍有遷移必要性，邱國正承諾距民宅近的地方不會放置破壞力大的砲彈，雖然不是最完美方案，但總是讓祥豐街、中正區居民相對較安心，軍方在實際運作過程，不要造成民宅危害，這點要求國防部掛保證。

邱國正告訴謝國樑，在部分重要地點設置彈藥庫有必要性，彈藥庫依作戰任務需求考量設置，突然搬遷將影響防衛作戰戰力。

市議員張顥瀚說，國防部有國防戰略需求可理解，長久之計還是要考量合適地點評估遷移方案，或調整存放彈藥的內容物。市議員呂美玲說，距300公尺範圍內不放砲彈，這說法是糊弄市民，搬運及移動過程還是會有砲彈爆炸威脅，國防部沒解決民眾內心恐懼，「不解國防部為何要霸占這塊地？」