榕樹下米苔目遭傳歇業烏龍！台東縣府曝10大必吃米苔目 「經得起歲月考驗」

昨晚網路傳台東知名榕樹下米苔目歇業，引發粉絲關切。業者今天澄清，因創辦人黃王麗蘭過世，家人需要一段時間沉澱。店面則公告配合中央市場公休，因此暫時休息至9月7日。

榕樹下米苔目創辦人黃王麗蘭日前過世，親友昨晚在臉書「榕樹下米苔目」貼文思念，回想過去的種種，並說「這一切都將成為過去」。

粉絲誤認為榕樹下將歇業，紛紛留言不捨，逾2000粉絲表達關切，超過500則的留言和分享，媒體也跟著報導，讓許多民眾今天紛紛到店面關切。

榕樹下米苔目的長女黃雅菁和小兒子黃博富，下午在臉書發文澄清，沒有要歇業，造成大家的誤解與關心致上最深的歉意。

昨晚網路傳台東知名榕樹下米苔目歇業，引發粉絲關切。業者今天澄清，因創辦人黃王麗蘭過世，家人需要一段時間沉澱。店面則公告配合中央市場公休，因此暫時休息至9月7日。記者徐白櫻／攝影

姐弟倆表示，「今年8月母親、也是榕樹下創辦人黃王麗蘭過世, 讓兒女極度不捨與難過，半個世紀來，『阿嬤』向來堅持以最新、美味的米苔目料理迎接每位到訪的客人，成功創造了口碑，也讓榕樹下成為台東美食小吃的招牌之一，感謝客人的支持與愛護。」

貼文提到，母親的離開，讓他們頓失依靠，不知何去何從，甚至打亂了未來經營理念的方向，需要靜下來慢慢思考，如何把「阿嬤」的手藝傳承下去，如何讓客人安心享受台東傳統美食，如何讓外地人造訪台一定要來一碗榕樹下，需要改變，請大家再給一點時間，將以全新的面貌再出發。

店面鐵門昨天貼出公告，配合中央市場公休，從8月31日公休至9月7日，而今天是店每星期固定休息日，因此從今天開始店休。

柴魚、豆芽、韭菜，一碗米苔目是台東的特色美食，承載台東人的成長記憶，甜鹹冷熱各有千秋。

台東縣政府108年票選出台東10大米苔目為榕樹下米苔目、阿嬤灶腳米苔目、三姊妹米苔目、阿咪米苔目、老東台米苔目、劉媽媽古早味、情人座老麵店、御金香、寶桑三代目、福建路老麵攤。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，米苔目口味有甜有鹹，全台都有各自獨門配料，台東的米苔目幾乎都是鹹的，相較於南部與西部熟悉的甜米苔目不同。由台東在來米手工製作，麵條越吃越香，Q中帶勁，搭配大量柴魚片以及韭菜，一杓高湯淋下去，台東的每一碗米苔目，都是經過歲月考驗的美味料理。