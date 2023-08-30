快訊

親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況

不斷更新／強颱蘇拉來襲！31日全台停班停課一覽 台東縣明正常上班課

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榕樹下米苔目遭傳歇業烏龍！台東縣府曝10大必吃米苔目 「經得起歲月考驗」

中央社／ 台東縣30日電
榕樹下米苔目創辦人黃王麗蘭日前過世，親友昨晚在臉書「榕樹下米苔目」貼文思念，回想過去的種種，並說「這一切都將成為過去」。圖／聯合報系資料照
榕樹下米苔目創辦人黃王麗蘭日前過世，親友昨晚在臉書「榕樹下米苔目」貼文思念，回想過去的種種，並說「這一切都將成為過去」。圖／聯合報系資料照

昨晚網路傳台東知名榕樹下米苔目歇業，引發粉絲關切。業者今天澄清，因創辦人黃王麗蘭過世，家人需要一段時間沉澱。店面則公告配合中央市場公休，因此暫時休息至9月7日。

榕樹下米苔目創辦人黃王麗蘭日前過世，親友昨晚在臉書「榕樹下米苔目」貼文思念，回想過去的種種，並說「這一切都將成為過去」。

粉絲誤認為榕樹下將歇業，紛紛留言不捨，逾2000粉絲表達關切，超過500則的留言和分享，媒體也跟著報導，讓許多民眾今天紛紛到店面關切。

榕樹下米苔目的長女黃雅菁和小兒子黃博富，下午在臉書發文澄清，沒有要歇業，造成大家的誤解與關心致上最深的歉意。

昨晚網路傳台東知名榕樹下米苔目歇業，引發粉絲關切。業者今天澄清，因創辦人黃王麗蘭過世，家人需要一段時間沉澱。店面則公告配合中央市場公休，因此暫時休息至9月7日。記者徐白櫻／攝影
昨晚網路傳台東知名榕樹下米苔目歇業，引發粉絲關切。業者今天澄清，因創辦人黃王麗蘭過世，家人需要一段時間沉澱。店面則公告配合中央市場公休，因此暫時休息至9月7日。記者徐白櫻／攝影

姐弟倆表示，「今年8月母親、也是榕樹下創辦人黃王麗蘭過世, 讓兒女極度不捨與難過，半個世紀來，『阿嬤』向來堅持以最新、美味的米苔目料理迎接每位到訪的客人，成功創造了口碑，也讓榕樹下成為台東美食小吃的招牌之一，感謝客人的支持與愛護。」

貼文提到，母親的離開，讓他們頓失依靠，不知何去何從，甚至打亂了未來經營理念的方向，需要靜下來慢慢思考，如何把「阿嬤」的手藝傳承下去，如何讓客人安心享受台東傳統美食，如何讓外地人造訪台一定要來一碗榕樹下，需要改變，請大家再給一點時間，將以全新的面貌再出發。

店面鐵門昨天貼出公告，配合中央市場公休，從8月31日公休至9月7日，而今天是店每星期固定休息日，因此從今天開始店休。

柴魚、豆芽、韭菜，一碗米苔目是台東的特色美食，承載台東人的成長記憶，甜鹹冷熱各有千秋。

台東縣政府108年票選出台東10大米苔目為榕樹下米苔目、阿嬤灶腳米苔目、三姊妹米苔目、阿咪米苔目、老東台米苔目、劉媽媽古早味、情人座老麵店、御金香、寶桑三代目、福建路老麵攤。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，米苔目口味有甜有鹹，全台都有各自獨門配料，台東的米苔目幾乎都是鹹的，相較於南部與西部熟悉的甜米苔目不同。由台東在來米手工製作，麵條越吃越香，Q中帶勁，搭配大量柴魚片以及韭菜，一杓高湯淋下去，台東的每一碗米苔目，都是經過歲月考驗的美味料理。

台東 美食

延伸閱讀

被指熄燈！榕樹下米苔目喊「一切成為過去」掀地方譁然 業者1公告破除傳言

榕樹下米苔目不關了？傳阿嬤過世 台東名店歇業變羅生門

台東名店「榕樹下米苔目」驚傳熄燈！網友崩潰：太突然

深夜震撼！台東米苔目名店榕樹下突發疑似歇業公告

相關新聞

榕樹下米苔目遭傳歇業烏龍！台東縣府曝10大必吃米苔目 「經得起歲月考驗」

昨晚網路傳台東知名榕樹下米苔目歇業，引發粉絲關切。業者今天澄清，因創辦人黃王麗蘭過世，家人需要一段時間沉澱。店面則公告配...

花蓮縣府推步道景點 任三個景點拍照登錄可抽汽車

花蓮縣政府推廣縣內「絕美步道」，邀請遊客前往拍照登錄抽獎，已吸引超過1萬1000人次登錄，縣府觀光處精選3個海景景點，分...

基隆愛四路易淹水 2300萬設水閘門抽水機改善

基隆愛四路每逢大潮就海水倒灌，遇大雨就淹水，附近商家怨聲載道，市政府已向內政部營建署爭取改善工程經費2300萬元，在田寮...

被指熄燈！榕樹下米苔目喊「一切成為過去」掀地方譁然 業者1公告破除傳言

台東市小吃名店「榕樹下米苔目」昨驚傳歇業熄燈？引起網路熱議，在地人錯愕與惋惜。不過，業者今發出聲明澄清表示，因母親過世暫...

1張悠遊卡只能綁定1種月票惹怨 宜縣府：改機器太花錢

宜蘭通勤月票日前上路，預購票售出超過2000張，有民眾反應，同1張悠遊卡若曾綁定過其他月票如北北基桃1200，就無法再綁...

要活就要動！花蓮勝安銀髮健身俱樂部啟用訓練肌力

花蓮吉安鄉65歲以上長者有1萬5千多人，花蓮縣政府在勝安村活動中心2樓，設立銀髮健身俱樂部，今天正式揭牌啟用。鼓勵長輩運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦