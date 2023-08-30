花蓮縣府推步道景點 任三個景點拍照登錄可抽汽車

花蓮縣政府推廣縣內「絕美步道」，邀請遊客前往拍照登錄抽獎，已吸引超過1萬1000人次登錄，縣府觀光處精選3個海景景點，分別是豐濱親不知子海上古道、大石鼻山步道，以及獨特造型的石門洞，遊客只要在花蓮住宿，前往步道或3個指定旅遊點，並上網登錄，就有機會把電動汽車帶回家。

觀光處指出，位於磯崎海水浴場旁的大石鼻山步道，沿途階梯多為枕木及石頭，15分鐘就能到達至高點，山海交匯景色令人嚮往，適合全家大小、親子同行。開車往南開個5分鐘，有知名的天空步道「親不知子海上古道」，峭壁上的透明玻璃步道，飽覽360度蔚藍寬闊的海景風光。

距離親不知子海上古道車程僅2分鐘的新社梯田，不但有各式裝置藝術，還有稻田與海景，結合自然、藝術和文化，讓新社梯田成為獨特的魅力的景點。