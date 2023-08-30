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花蓮縣府推步道景點 任三個景點拍照登錄可抽汽車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。本報資料照
花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。本報資料照

花蓮縣政府推廣縣內「絕美步道」，邀請遊客前往拍照登錄抽獎，已吸引超過1萬1000人次登錄，縣府觀光處精選3個海景景點，分別是豐濱親不知子海上古道、大石鼻山步道，以及獨特造型的石門洞，遊客只要在花蓮住宿，前往步道或3個指定旅遊點，並上網登錄，就有機會把電動汽車帶回家。

觀光處指出，位於磯崎海水浴場旁的大石鼻山步道，沿途階梯多為枕木及石頭，15分鐘就能到達至高點，山海交匯景色令人嚮往，適合全家大小、親子同行。開車往南開個5分鐘，有知名的天空步道「親不知子海上古道」，峭壁上的透明玻璃步道，飽覽360度蔚藍寬闊的海景風光。

距離親不知子海上古道車程僅2分鐘的新社梯田，不但有各式裝置藝術，還有稻田與海景，結合自然、藝術和文化，讓新社梯田成為獨特的魅力的景點。

往南走，可到石門遊憩區尋找獨特海蝕地形的石門洞，欣賞大自然用海浪及時間雕琢出的鬼斧神工。南邊還有石梯坪，登上17公尺高的單面山可飽覽石梯坪的海蝕景觀，還能在海蝕平台上方迎接東海岸的日出。欲了解更多資訊，可到「花蓮絕美步道（https://hlbts.tw/trails.php）」網站查詢。

石門遊憩區擁有獨特海蝕地形的石門洞，吸引遊客欣賞大自然用海浪及時間雕琢出的鬼斧神工。圖／花蓮縣政府提供
石門遊憩區擁有獨特海蝕地形的石門洞，吸引遊客欣賞大自然用海浪及時間雕琢出的鬼斧神工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣豐濱鄉新社梯田擁有稻田與海景，每年吸引許多遊客。本報資料照
花蓮縣豐濱鄉新社梯田擁有稻田與海景，每年吸引許多遊客。本報資料照

花蓮 親子

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