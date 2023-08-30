基隆愛四路易淹水 2300萬設水閘門抽水機改善

基隆愛四路每逢大潮就海水倒灌，遇大雨就淹水，附近商家怨聲載道，市政府已向內政部營建署爭取改善工程經費2300萬元，在田寮河側雨水箱涵出口處，設置水閘門及抽水機。市府說，今年底發包，完工後可改善海水倒灌及淹水問題。

愛四路78到88號間因地勢低，8月初杜蘇芮颱風侵襲，因適逢大潮，3日晚發生海水倒灌，水淹騎樓、商家及馬路，積水5到8公分，造成淹水災情。

由於又有颱風將至，市府各單位今天前往會勘，工務處長陳耀川說，市政府已向內政部營建署爭取改善工程經費2300萬元，在田寮河側雨水箱涵出口處，設置水閘門及抽水機，今年底可完成設計並上網發包。改善工程可於大潮時關閉水閘門，由抽水機將愛四路內積水排出。

市長謝國樑表示，愛四路成為容易淹水的地方，由於颱風將至，目前已先設置多台小型抽水機待命，因應不時之需，這幾天會有人輪班，隨時監看水位，一有問題馬上抽水。

至於長期解決方案，謝國樑說，感謝營建署協助改善方案，水閘門及抽水機今年底可發包，預計明年即可完工，完工後將有效改善愛四路海水倒灌及淹水等問題。

附近商家及居民說，此處地勢比較低，只要大潮或是大雨就容易淹水，颱風更不用說，造成愛四路靠近田寮河一帶逢雨必淹，造成困擾，商品泡水不說，出入也十分不便。