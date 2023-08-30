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放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

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被指熄燈！榕樹下米苔目喊「一切成為過去」掀地方譁然 業者1公告破除傳言

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東即時報導
台東市小吃名店「榕樹下米苔目」昨驚傳歇業息燈？引起網路熱議，在地人錯愕與惋惜。記者尤聰光／攝影
台東市小吃名店「榕樹下米苔目」昨驚傳歇業息燈？引起網路熱議，在地人錯愕與惋惜。記者尤聰光／攝影

台東市小吃名店「榕樹下米苔目」昨驚傳歇業熄燈？引起網路熱議，在地人錯愕與惋惜。不過，業者今發出聲明澄清表示，因母親過世暫停營業，也請大家給予時間，讓店家以全新面貌再出發。

針對外傳歇業熄燈紛擾，「榕樹下米苔目」業者以勇敢放下為題澄清說明，內容表示因日前創始闆娘過世，讓家屬極度不捨與難過，頓失依靠，不知何去何從，甚至打亂了未來經營理念的方向。

業者強調，他們需要靜下來慢慢思考，如何把母親的手藝傳承下去，讓客人吃到傳統美食，這段期間暫停營業造成困擾，他們再次致歉，也請大家再給一點時間，他們將以全新的面貌再出發。

昨天「榕樹下米苔目」粉專貼出一篇以「勇敢放下」為題，內容文後寫道「這一切都成為過去」似乎傳達將歇業熄燈，引起網友熱議，在地人聽聞也相當錯愕與不捨，不少老饕一早前往店家了解。

不過，實地了解後，卻和傳言有很大出入，前往店家門口張貼的是「配合肉品市場公休，8月31日到9月7日店休一週」，另店家創始老闆娘上周過世，剛好店家也店休，破除歇業熄燈傳聞。

台東市小吃名店「榕樹下米苔目」今透過粉專發出聲明澄清表示，因母親過世暫停營業，也請大家給予時間，讓店家以全新面貌再出發。記者尤聰光／翻攝
台東市小吃名店「榕樹下米苔目」今透過粉專發出聲明澄清表示，因母親過世暫停營業，也請大家給予時間，讓店家以全新面貌再出發。記者尤聰光／翻攝

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