被指熄燈！榕樹下米苔目喊「一切成為過去」掀地方譁然 業者1公告破除傳言

台東市小吃名店「榕樹下米苔目」昨驚傳歇業熄燈？引起網路熱議，在地人錯愕與惋惜。不過，業者今發出聲明澄清表示，因母親過世暫停營業，也請大家給予時間，讓店家以全新面貌再出發。

針對外傳歇業熄燈紛擾，「榕樹下米苔目」業者以勇敢放下為題澄清說明，內容表示因日前創始闆娘過世，讓家屬極度不捨與難過，頓失依靠，不知何去何從，甚至打亂了未來經營理念的方向。

業者強調，他們需要靜下來慢慢思考，如何把母親的手藝傳承下去，讓客人吃到傳統美食，這段期間暫停營業造成困擾，他們再次致歉，也請大家再給一點時間，他們將以全新的面貌再出發。

昨天「榕樹下米苔目」粉專貼出一篇以「勇敢放下」為題，內容文後寫道「這一切都成為過去」似乎傳達將歇業熄燈，引起網友熱議，在地人聽聞也相當錯愕與不捨，不少老饕一早前往店家了解。