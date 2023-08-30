1張悠遊卡只能綁定1種月票惹怨 宜縣府：改機器太花錢

宜蘭通勤月票日前上路，預購票售出超過2000張，有民眾反應，同1張悠遊卡若曾綁定過其他月票如北北基桃1200，就無法再綁定北宜通勤月票，要用另1張悠遊卡，頗不方便。宜蘭縣政府表示，要在驗票機增加辨識程序判斷民眾欲使用何種方案，技術上能辦到，但外部成本太高，不如使用另1張卡。

宜蘭通勤月票8月28日上路，分為1800北宜公路客運、750縣內公共運輸，另外2300北宜吃到飽要等到10月。縣府交通處指出，縣內有通勤需求人口約7000人，通勤月票預購售出2047張，正式上路後購買人數將持續增加，粗估每月可為通勤族省下4000餘元。

往返北宜通勤的民眾表示，由於在台北工作，先前曾綁過北北基桃1200方案；昨天她打算購買北宜通勤1800方案，至轉運站窗口詢問時，窗口人員竟告訴她「卡片綁過1200方案，會導致辨識問題，無法再綁1800方案」，只能拿另1張悠遊卡，感覺相當不方便。

宜縣府交通處指出，癥結點在於，刷卡時機器無法辨認欲使用何種方案。民眾如在台北上車，在達到目的地之前，機器不可能自動判斷是要去宜蘭、桃園或是基隆，除非在所有的驗票機加上另一道手續，讓使用者選擇欲使用的月票方案。

交通處表示，曾內部討論，1張卡片要綁定多種方案並不難，在驗票機搭載辨識系統技術上也能辦到；但一來民眾在刷卡時就要多一個「選擇使用月票種類」的步驟，二來驗票機要全面更新，花費額外成本與設置時間，權衡之下還是維持現狀，須要使用2種月票的民眾就用2張悠遊卡，雖會增加使用上的不便，仍在可接受的範圍。