快訊

放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

怕爆！「蘋果客服Mail」稱Apple Pay被鎖 一驗證Apple ID權限送詐團

華堡太小？美國漢堡王「廣告欺騙顧客」遭集體訴訟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1張悠遊卡只能綁定1種月票惹怨 宜縣府：改機器太花錢

聯合報／ 記者鍾維軒陳敬丰／宜蘭即時報導
繼北北基桃TPASS，北宜通勤月票也上路，但1張悠遊卡只能綁定1種月票方案，若須要同時使用2種方案以上，就要準備其他卡片。圖／悠遊卡公司提供
繼北北基桃TPASS，北宜通勤月票也上路，但1張悠遊卡只能綁定1種月票方案，若須要同時使用2種方案以上，就要準備其他卡片。圖／悠遊卡公司提供

宜蘭通勤月票日前上路，預購票售出超過2000張，有民眾反應，同1張悠遊卡若曾綁定過其他月票如北北基桃1200，就無法再綁定北宜通勤月票，要用另1張悠遊卡，頗不方便。宜蘭縣政府表示，要在驗票機增加辨識程序判斷民眾欲使用何種方案，技術上能辦到，但外部成本太高，不如使用另1張卡。

宜蘭通勤月票8月28日上路，分為1800北宜公路客運、750縣內公共運輸，另外2300北宜吃到飽要等到10月。縣府交通處指出，縣內有通勤需求人口約7000人，通勤月票預購售出2047張，正式上路後購買人數將持續增加，粗估每月可為通勤族省下4000餘元。

往返北宜通勤的民眾表示，由於在台北工作，先前曾綁過北北基桃1200方案；昨天她打算購買北宜通勤1800方案，至轉運站窗口詢問時，窗口人員竟告訴她「卡片綁過1200方案，會導致辨識問題，無法再綁1800方案」，只能拿另1張悠遊卡，感覺相當不方便。

宜縣府交通處指出，癥結點在於，刷卡時機器無法辨認欲使用何種方案。民眾如在台北上車，在達到目的地之前，機器不可能自動判斷是要去宜蘭、桃園或是基隆，除非在所有的驗票機加上另一道手續，讓使用者選擇欲使用的月票方案。

交通處表示，曾內部討論，1張卡片要綁定多種方案並不難，在驗票機搭載辨識系統技術上也能辦到；但一來民眾在刷卡時就要多一個「選擇使用月票種類」的步驟，二來驗票機要全面更新，花費額外成本與設置時間，權衡之下還是維持現狀，須要使用2種月票的民眾就用2張悠遊卡，雖會增加使用上的不便，仍在可接受的範圍。

悠遊卡 宜蘭 通勤族 公共運輸

延伸閱讀

秒入場！網推這款「停車神器」悠遊卡 駕駛嗨：不用開車門了

宜蘭通勤月票僅售2047套 縣府：只是預購數字

宜蘭通勤月票上路 陳俊宇提政見：常態辦理

悠遊卡市府轉運站客服中心 8/28、9/4、9/11加開週一服務

相關新聞

1張悠遊卡只能綁定1種月票惹怨 宜縣府：改機器太花錢

宜蘭通勤月票日前上路，預購票售出超過2000張，有民眾反應，同1張悠遊卡若曾綁定過其他月票如北北基桃1200，就無法再綁...

要活就要動！花蓮勝安銀髮健身俱樂部啟用訓練肌力

花蓮吉安鄉65歲以上長者有1萬5千多人，花蓮縣政府在勝安村活動中心2樓，設立銀髮健身俱樂部，今天正式揭牌啟用。鼓勵長輩運...

強颱蘇拉接近 花蓮市長魏嘉彥視察抽水站嚴加戒備

中央氣象局已發布強颱蘇拉陸警，花蓮今天還沒有明顯風雨，不過花蓮市公所仍嚴加戒備，市長魏嘉彥一早到南濱及明禮兩座抽水站視察...

不遷祥豐營區？ 謝國樑：部長允距民宅300米不放危險砲彈

基隆祥豐營區彈藥庫上月發生爆炸9人受傷，其中2名士官被詐斷手臂，傷勢嚴重，地方要求遷移彈藥庫。基隆市長謝國樑日前拜會國防...

榕樹下米苔目不關了？傳阿嬤過世 台東名店歇業變羅生門

台東米苔目老字號名店「榕樹下」昨晚突然發布疑似歇業公告，引發粉絲震驚，但後續又有人出面澄清，店家只是配合肉品市場店休，8...

開學日警方啟動護童專案 基市副議長加入宣導婦幼安全

今天是國小開學日，「護童專案」成為各地分局執勤重點，基隆市警方和新北瑞芳警分局都派員加強維護校園交安全。基隆市副議長楊秀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦