要活就要動！ 花蓮勝安銀髮健身俱樂部啟用訓練肌力

花蓮吉安鄉65歲以上長者有1萬5千多人，花蓮縣政府在勝安村活動中心2樓，設立銀髮健身俱樂部，今天正式揭牌啟用。鼓勵長輩運動訓練肌耐力，減緩身體衰弱速度，吸引許多長者躍躍欲試，就近活動筋骨，延緩老化與失能。

大部分長者平時走路與散步等有氧運動，較少有肌力、平衡或心肺運動，可能導致肌少症。衛福部國民健康署於2021年起，陸續在全台129個社區空間，成立銀髮健身俱樂部，提供長者訓練肌耐力的地方。

花蓮獲國健署經費挹注，在慈濟大學成立全縣首間銀髮健身俱樂部，廣獲好評，陸續在碧雲莊社區、東華大學設立。第四間選在吉安鄉勝安村活動中心，是全鄉第一座銀髮健身俱樂部，明年將選在瑞穗鄉設立。

銀髮健身俱樂部配置的運動器材，以腿推舉、原地划船機、飛輪訓練車等為主，以增強老人家的下肢肌肉力量為目標，讓阿公阿嬤在站立、行走與上下樓梯時，維持平衡感，避免跌倒。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，長輩的健身模式要更溫和，注意心肺功能等，設計的課程不同，不過銀髮健身俱樂部比一般老人運動要強一點，針對肌耐力、身體協調性訓練，需要教練在旁指導。

負責勝安銀髮健身俱樂部、慈科大長期照護研究所助理教授王錠堯說，這裡並非單純運動，後續會分析長輩運動前後數據變化，了解在地老化現況；未來也會舉辦高齡阻力訓練講座暨體驗活動，培訓社區高齡運動指導志工，鼓勵更多老人家跨出家門運動。

慈濟科技大學將在勝安村銀髮健身俱樂部推動「個人專屬運動課表」，為期12周、每周上課2次，共24堂課（一堂課60分鐘），招收上限每班20人，限55歲以上，首度報名收費1200元，意者可致電0911-724245報名（王錠堯教授）。