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蘇拉颱風逼近台東一級開設 綠島、蘭嶼交通船班全面停駛

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因應蘇拉颱風逼近，台東縣府今災害應變中心一級開設，雖風雨未見增強，不過，海面風浪強，沿海及離島已有3米以上長浪，海上交通全部停航。記者尤聰光／攝影
因應蘇拉颱風逼近，台東縣府今災害應變中心一級開設，雖風雨未見增強，不過，海面風浪強，沿海及離島已有3米以上長浪，海上交通全部停航。記者尤聰光／攝影

因應蘇拉颱風逼近，台東縣府今災害應變中心一級開設，雖風雨未見增強，不過，海面風浪強，沿海及離島已有3米以上長浪，海上交通全部停航。另山區恐有較大雨勢，南橫公路不排除今下午2點預警性封路。鐵路交通則維持正常運行。

縣府今上午8點將應變中心提升為一級，縣長饒慶鈴指示各防災編組單位立即啟動內部緊急應變小組，展開各項災害預防及應變作業。此外，縣府昨天下午2點已劃定縣境內限制管制區域，饒再次呼籲民眾禁止前往，違規最高開罰25萬元。

根據中央氣象局資訊，蘇拉颱風暴風圈不會接觸到台東，早上各地區風雨不大，正常上班上課，但海面風浪明顯增強，沿海及綠島、蘭嶼已出現3米以上長浪，往返離島的交通船班全面停駛，空中班機也停飛，島上居民備有充裕物資防颱。

另台東山區預估雨量達200至300毫米，避免發生致災性災情，包括海端、延平、金峰、大武及達仁等山區鄉鎮，已啟動防災開口契約，只要有災害發生，立即搶修。公路總局關山工務段，也針對台20線南橫公路沿線監測，不排除下午2點向陽至初來段預警性封路。

鐵路部分，花東幹線及南迴線維持正常運行，台鐵會針對動態掌握南迴線狀況，適時調整各列次運作，隨時公告相關班次資訊。

蘇拉颱風逼近，台東山區預估雨量達200至300毫米，搶修工程車輛不停在公路巡視。記者尤聰光／攝影
蘇拉颱風逼近，台東山區預估雨量達200至300毫米，搶修工程車輛不停在公路巡視。記者尤聰光／攝影

蘇拉颱風 海葵颱風

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