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絕育植晶片接種疫苗 花蓮「犬貓三合一」開跑

中央社／ 花蓮縣30日電

花蓮七星潭風景區等地常有流浪犬追車咬人事件，縣府設置驅趕器之外，也藉由犬貓三合一絕育方式，減少無主浪犬產生，希望與飼主共同營造毛小孩的友善環境。

花蓮縣政府農業處發布訊息表示，「幸福犬貓三合一-寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射」活動即日啟動，至112年11月30日止，凡設籍花蓮縣符合條件的飼主，可洽詢合作動物醫院（花蓮市高橋動物醫院、吉安鄉永安動物醫院、中山犬貓專科診所及玉里鎮和平動物診所）預約或向當地鄉鎮公所申請，因名額有限請儘速報名。

縣府農業處指出，毛小孩已是現今家庭中常見的成員，為了促進毛孩的健康與幸福，每年規劃犬貓三合一活動，涵蓋絕育手術、晶片植入和疫苗接種，主要在提供全方位的照顧，確保每個毛寶貝都能享受最佳的生活品質。

農業處統計，花蓮縣111年共計執行3224隻犬貓絕育，感謝鄉親熱烈迴響，為有效提高絕育數量，減少無主浪犬產生，今年也邀請符合條件的鄉親踴躍帶毛孩參加，同時也希望愛護動物的朋友共同維護環境清潔衛生，不餵食野外犬貓，避免造成動物聚集而產生人及動物衝突，期望公私協力合作，共同營造友善環境、尊重生命的環境。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，因112年民法修正成年年齡為18歲的新規定，所以今年活動申請條件的飼主年齡已配合下修。

此外，申請人除須設籍花蓮縣外，也須與犬（貓）登記的飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與此活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。

針對活動免費部分僅限「犬貓絕育手術，犬貓體重15公斤（含）以下，不得向飼主加收麻醉費用）」、「狂犬病疫苗注射」及「寵物登記晶片植入」，若有其他衍生費用，飼主得視需要自行決定。其他相關資訊可電洽花蓮縣動植物防疫所保護股03-8227431或縣內合作動物醫院。

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