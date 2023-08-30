強颱蘇拉接近 花蓮市長魏嘉彥視察抽水站嚴加戒備

中央氣象局已發布強颱蘇拉陸警，花蓮今天還沒有明顯風雨，不過花蓮市公所仍嚴加戒備，市長魏嘉彥一早到南濱及明禮兩座抽水站視察，確保運作正常，也提醒民眾不要掉以輕心，做好防颱準備。

花蓮市有南濱、明禮、萬壽、國盛、三仙溪、國強、福興、中正、菁華簡易抽水設備等，共9座抽水站，尤其南濱抽水站承擔市區排水的重要任務，擴建共程裝設5組6cms抽水機組，搭配原有的6組3cms機組，總抽水容量每秒可抽48立方公尺，另備有12座移動式抽水機，供低窪、易淹水地區整備。

魏嘉彥說，根據中央氣象局預報，蘇拉颱風的路徑將通過台灣南端近海處，預估明、後兩天對台灣的影響最明顯，雖然路線偏市對花蓮影響較小，今天市區尚沒有風雨，仍要提醒市民們不要輕忽。

他表示，市公所已將警戒提高到最高層級，除了確保抽水站正常運作，另已請清潔隊派員巡視路面排水孔，並在颱風來臨前加強清淤，操作清溝車，搭配高壓清洗機等機具，清除水溝裡的油汙、淤泥、草木枝葉、營建廢棄物、家用垃圾及塑膠袋等雜物，市公所也準備了近3000個沙包，一旦有需求可立即送到低窪地區。

市公所工程隊隊長余世崘說，平日會定期檢查市區9座抽水站機具，並將抽水站蓄水池內的雜物撈除，確保排水順暢。針對颱風，人員已好隨時進駐抽水站的準備，一旦豪大雨發生，會透過區域排水監控系統，掌握美崙溪水位狀況，視情況啟動排水機組。