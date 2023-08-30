聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭路邊智慧停車 首波將設295個

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣路邊停車共有1千多個人工計費停車位，有鑑於人工收費投入不少人力，時下的智慧化停車管理逐漸蓬勃發展，縣政府決定未來推動「路邊智慧停車」收費，第一波預計在宜蘭市及羅東鎮重要路段安裝295個智慧車柱，工程已經發包出去，明年4月10日實施。

縣政府交通處昨在縣務會議表示，現行路邊人工收費停車管理區域是烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮，共18條收費路段，1005個收費停車格，人工在收費路段來回巡場掣單，全縣開單人員有37人。

交通處說，近年開單人員短少，人工巡場掣單係以操作 PDA 掌上型設備開立路邊停車繳費通知單、照相舉證，偶有車號誤植，開單錯誤情形發生，為改善人工開單錯誤率及彌補開單人力不足缺口，曾挑選10幾個車位試辦智慧化停車開單，成效良好，開單效率提升2.5倍，明年正式推動智慧系統。

無人智慧化停車管理規畫在宜蘭市文化路、復興國中側、宜中路、復興路、弘志路停車場，羅東鎮純精路，安裝295席智慧車柱，該工程已於7月25日決標，明年4月10日實施。

智慧化停車管理透過在席偵測、車牌辨識、無紙化技術開單，停車前未超過10分鐘免計費，超過10分鐘系統開始計費，並追溯該10分鐘，能在手機App、QRcode、250間停車場等多元繳費。

交通處說，此舉可以提高停車周轉及降低開單錯誤率，未來透過智慧停車計時器搜集的數據，能協助掌握平假日及尖離峰的停車行為，進一步分析提升交通管理。

宜蘭 羅東 停車場

延伸閱讀

屏東恆春中元搶孤颱風來攪局 鎮公所宣布停辦

宜蘭路邊智慧停車收費295席 明年4月起取代人工收費

藍批民進黨雙標 喊非核家園卻接受日本排放核汙水

串聯整個東北角！「黃金福隆線」夏日山海2日輕旅行

相關新聞

花蓮文旦防颱 協調外役監助搶收

蘇拉颱風來勢洶洶，花蓮瑞穗鄉農友忙著採收文旦，需要工人幫忙採收與載運。瑞穗鄉農會協調自強外役監，約有50至60人投入搶收...

宜蘭路邊智慧停車 首波將設295個

宜蘭縣路邊停車共有1千多個人工計費停車位，有鑑於人工收費投入不少人力，時下的智慧化停車管理逐漸蓬勃發展，縣政府決定未來推...

基隆正式特教師 新學期增39名

今天開學，為照顧特教生需求，基隆市政府表示，新學期新增39名正式特教師，大幅提升特教師合格率近90%，教育處也編列300...

深夜震撼！台東米苔目名店榕樹下突發疑似歇業公告

台東米苔目名店「榕樹下」29日晚間在臉書張貼訊息，公告以「勇敢放下」為標題，內容感謝台東、台灣、全世界各地鄉親朋友的長期...

台東2里擬設養雞場 居民陳情

台東市康樂里及建農里兩地居民，昨天不約而同前往縣議會遞交陳情書，拒絕養雞場入侵，另訴求成立畜牧事業專區及設總量管制；縣府...

影／基隆放水燈頭大遊行花車爭豔 數萬人爭睹如不夜城

傳承迄今已169年歷史的鷄籠中元祭，今晚由主普的郭姓宗親會，帶領各姓氏宗親會的花車、表演團體及陣頭在市區浩浩蕩蕩遊行，各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦