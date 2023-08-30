宜蘭路邊智慧停車 首波將設295個

宜蘭縣路邊停車共有1千多個人工計費停車位，有鑑於人工收費投入不少人力，時下的智慧化停車管理逐漸蓬勃發展，縣政府決定未來推動「路邊智慧停車」收費，第一波預計在宜蘭市及羅東鎮重要路段安裝295個智慧車柱，工程已經發包出去，明年4月10日實施。

縣政府交通處昨在縣務會議表示，現行路邊人工收費停車管理區域是烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮，共18條收費路段，1005個收費停車格，人工在收費路段來回巡場掣單，全縣開單人員有37人。

交通處說，近年開單人員短少，人工巡場掣單係以操作 PDA 掌上型設備開立路邊停車繳費通知單、照相舉證，偶有車號誤植，開單錯誤情形發生，為改善人工開單錯誤率及彌補開單人力不足缺口，曾挑選10幾個車位試辦智慧化停車開單，成效良好，開單效率提升2.5倍，明年正式推動智慧系統。

無人智慧化停車管理規畫在宜蘭市文化路、復興國中側、宜中路、復興路、弘志路停車場，羅東鎮純精路，安裝295席智慧車柱，該工程已於7月25日決標，明年4月10日實施。

智慧化停車管理透過在席偵測、車牌辨識、無紙化技術開單，停車前未超過10分鐘免計費，超過10分鐘系統開始計費，並追溯該10分鐘，能在手機App、QRcode、250間停車場等多元繳費。

交通處說，此舉可以提高停車周轉及降低開單錯誤率，未來透過智慧停車計時器搜集的數據，能協助掌握平假日及尖離峰的停車行為，進一步分析提升交通管理。