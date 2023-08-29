宜蘭路邊智慧停車收費295席 明年4月起取代人工收費

宜蘭縣路邊停車共有1千多個人工計費停車位，收費投入不少人力，縣府決定未來推動「路邊智慧停車」收費，第一波預計在宜蘭市及羅東鎮重要路段安裝295個智慧車柱，工程已經發包，明年4月10日啟用。

縣政府交通處今天在縣務會議說明宜蘭將推動的路邊智慧停車，交通處表示，現行路邊人工收費停車管理區域是烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮，共18條收費路段，1005個收費停車格，人工在收費路段來回巡場掣單，全縣開單人員有37人。

交通處說，近年開單人員短少，人工巡場掣單係以操作 PDA 掌上型設備開立路邊停車繳費通知單、照相舉證，偶有車號誤植，開單錯誤情形發生，為改善人工開單錯誤率及彌補開單人力不足缺口，曾挑選10幾個車位辦試智慧化停車開單，成效良好，開單效率提升2.5倍，明年正式推動智慧系統。

依照規劃無人智慧化停車管理，包括宜蘭市 :文化路、復興國中側、宜中路、復興路、弘志路停車場，羅東鎮純精路，安裝295席智慧車柱，該工程已於7月 25 日決標，明年4月10日實施。

智慧化停車管理透過在席偵測、車牌辨識、無紙化技術開單，停車前未超過10分鐘免計費，超過10分鐘系統開始計費，並追溯該10分鐘；至於繳費方面，能在手機APP繳費、QR code繳費、250間停車場繳費，做到多元繳費服務。