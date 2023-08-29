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台東人回憶又少一幕 返鄉專車中秋節後走入歷史

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府主辦的年節返鄉返工專車訂票率下滑至七成，今年中秋節連假過後正式停辦。圖／台東縣府提供
台東縣府主辦的年節返鄉返工專車訂票率下滑至七成，今年中秋節連假過後正式停辦。圖／台東縣府提供

台鐵將在8月31日凌晨發售中秋連假車票，台東縣府主辦的中秋節返鄉專車也同步開賣。縣府表示，EMU3000型新自強號投入營運後，每趟次列車座位數大幅增加，縣府專車售票率已由9成5降至7成，中秋節過後將停辦「台東縣返鄉專車服務」，回歸台鐵局鐵路輸運。

9月29日至10月1日是中秋節3天連假。台東縣府表示，中秋節返鄉專車票在台鐵購票系統的銷售時間從8月31日零時開放訂票，返鄉專車將提供樹林至台東1列車次，以及中秋節後返工專車台東到樹林1列車次，每列車372座位。

返鄉專車（樹林至台東）為9月28日17:38普悠瑪6178車次；返工專車（臺東至樹林）為10月1日15:00普悠瑪6177車次，台鐵購票系統將在8月31日零時開放訂票，臺鐵局訂票網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query

凡國民身分證字號為V開頭、設籍台東縣或上開兩者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格，預訂車票於車站窗口取票時，要攜帶訂票人身分證明文件正本。

縣府交觀處指出，台東縣府自2008年起編列預算，包台鐵列專車提供民眾返鄉服務，2021年底台鐵城際列車EMU3000型列車投入服務後，單一列次增加153個座位數，相較於普悠瑪號或太魯閣號列車，增加約45％座位數，已將近有半台普悠瑪列車運能，大幅提升東部幹線運能。

縣府指出，EMU3000列車上路後，自辦專車售票率降至7成，經評估成本與服務考量，明年起停辦「返鄉專車服務」。縣府強調，返鄉專車是台東民眾的回憶，新型列車已經提升運能，包列專車已完成階段性任務，今年中秋節後落幕，未來不再辦理各年節返鄉專車服務，欲搭乘末代專車的鄉親把握機會訂票，共同為台東返鄉專車畫下美好句點。

中秋節 台東

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