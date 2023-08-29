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米界指標競賽精饌米獎 前10名台東囊括6名

中央社／ 台東縣29日電

農糧署2023年「精饌米獎」競賽前10名，台東獲得「台灣好米組」及「台灣有機米組」金質及銀質獎共6座殊榮，整體競賽有5座金質獎，當中就有4座獎落台東。

台東縣長饒慶鈴今天前往奪牌團體、個人處祝賀，奪得「台灣好米組」及「台灣有機米組」共4座金質獎殊榮，包括池上鄉農會的「池農仙境米」、池上鄉農會與富盛農經科技股份有限公司合作的「樂米穀場-台東池上競賽履歷米」、池上多力米股份有限公司的「香鑽米」榮獲台灣好米組金質獎

台東地區農會與米屋智農股份有限公司合作的「米屋知本溼地環頸雉有機香米」奪得台灣有機米組金質獎，展現台東農業的軟實力。

饒慶鈴表示，台東擁有純淨優質的天然環境，縣政府也鼓勵農友採用遵循自然生產法則的耕作方式，全縣有機驗證及友善耕作面積居全台第3，優越的品質使台東好米連年獲得「精饌米獎」的肯定。

台東縣政府農業處長許家豪表示，「精饌米獎」由農業部農糧署自民國105年辦理迄今，已成為國內米界指標型賽事，提供市售包裝食米展現優質舞台，讓台灣好米發展由「吃飽」到「吃巧」，邁向吃「高品質」的「台灣精品米」。

他說，今年「精饌米獎」吸引70件產品報名，分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」2組評比，評分項目包含品牌形象、通路普及度、外觀品質和食味值等多個項目。

農會 農糧署 台東

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