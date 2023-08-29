守護遊客食安 花蓮衛生局輔導40家餐飲業者取得認證
花蓮七星潭是著名旅遊景點，遊客看完海景後，大多前往新城老街、北埔與太魯閣牌樓附近品嚐美食。為維護遊客飲食安全，花蓮縣衛生局啟動「認證標章」制度，聘請營養師及食品專家等組成輔導團，針對景點周邊40間店家，輔導協助業者申請食品良好衛生規範（GHP）認證，為食安把關。
花蓮縣衛生局向中央提出「七星潭觀光美食業衛生自主管理及認證輔導計畫」，獲得核定，聘請具有專業背景的營養師、業界食品安全管制系統專家及衛生稽查員等，組成多元的輔導團隊，輔導新城鄉北埔、新城老街、秀林鄉太魯閣牌樓附近共40間店家，協助業者建立自主管理制度，並鼓勵業者申請GHP認證。
衛生局長朱家祥表示，申請GHP認證的餐飲業者，將從5個面向進行衛生分級評核，包括烹調作業場所衛生、工作人員衛生、用餐場所衛生、洗手衛生及衛生管理制度作為評核項目，通過評核的業者，依評核結果分別頒發「特優」、「優」、「良」的GHP認證標章，讓消費者對花蓮縣風景區內的食品安全更有信心。
朱家祥說，衛生局評核結束後，通過評核業者名單於官方網頁供民眾查閱，提供民眾與觀光客於風景區內用餐時，有更安心安全的選擇。同時呼籲餐飲業者應做好衛生自主管理，所販售食品應符合衛生安全及品質標準。民眾若有食品安全疑慮可撥打衛生局食品服務專線03-8224750。
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