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國人瘋出國 台東熱氣球人潮比去年少6萬人次

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東熱氣球活動昨晚落幕，今年共吸引116萬人次出遊。圖／台東縣府提供
台東熱氣球活動昨晚落幕，今年共吸引116萬人次出遊。圖／台東縣府提供

2023台東熱氣球活動從6月30日舉辦至8月28日，共吸引近116萬人次參與。台東縣府統計指出，熱氣球人潮較疫情前發生前成長近15％，不過今年疫情解封，出國旅遊人數大增，熱氣球人潮略少於去年的123萬人次。

暑假登場的熱氣球活動昨晚在鹿野高台舉辦最後一場光雕音樂會，700架次無人機搭配絢麗焰火，吸引6萬名遊客參與。縣長饒慶鈴表示，感謝飛行員、地勤、表演嘉賓、警消醫護及工作人員等各領域人力支援與協助，今年熱氣球圓滿落幕，期待2024再見。

台灣國際熱氣球嘉年華邁入第13年，自6月30日開幕至8月28日，長達60天在鹿野高台展演熱氣球，另舉辦9場光雕音樂會，其中3場搭配無人機演出、5場施放焰火。

縣府統計指出，今年活動吸引116萬人次出遊，已經比疫情前（2019年）的99萬人次成長近15％之多，不過在疫情解封的效應下，今年出國人潮增加，去年因為疫情產生的國旅紅利喪失，所以今年觀光人潮未能突破去年創下的123萬人次，不過以整體來說，不少遊客在網路分享美好體驗，民眾評價比往年更好。

台東熱氣球活動昨晚落幕，今年共吸引116萬人次出遊。圖／台東縣府提供
台東熱氣球活動昨晚落幕，今年共吸引116萬人次出遊。圖／台東縣府提供

熱氣球嘉年華 出國旅遊 台東

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