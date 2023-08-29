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蘇拉颱風進逼文旦恐受創 農業師傅、外役監助採收

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇拉颱風來勢洶洶，花蓮瑞穗鄉農友需要工人幫忙採收與載運，瑞穗鄉農會協調自強外役監，約有50至60人投入搶收工作。記者王思慧／攝影
蘇拉颱風來勢洶洶，花蓮瑞穗鄉農友需要工人幫忙採收與載運，瑞穗鄉農會協調自強外役監，約有50至60人投入搶收工作。記者王思慧／攝影

蘇拉颱風來勢洶洶，花蓮瑞穗鄉農友忙著採收文旦，需要工人幫忙採收與載運。瑞穗鄉農會協調自強外役監，約有50至60人投入搶收工作，農業部也有25名農業師傅彌補人力。自強外役監表示，特別挑選表現良好的受刑人外出採收文旦，皆由戒護人員接送，能幫助農民，受刑人也有收入。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，文旦只要碰到雨水，表面油胞會被破壞，賣象不佳。眼看蘇拉颱風接近，農友們都搶著請工人採收，農會已協調自強外役監，有50至60人力加入搶收工作。農業部也有解決農業缺工問題的25名農業師傅，協助採收文旦；農友也會自行雇用移工搶收。

黃盛皇說，在工人工資部分，若只有採收，一天1200到1400元左右，要爬樹與搬運等，則是一天1500到1700元，每天工作8個小時。明天颱風外圍環流就會帶來降雨，今天大家應該都會採收完畢。

自強外役監副典獄長陳長木表示，只要附近鄉鎮農民有缺工需求，外役監可配合提供勞動人力。挑選到外面農地工作的受刑人，首先會先尊重受刑人的意願，再來會考慮到工作態度是否認真、表現良好，工作能力強不強，也會優先讓經濟有困難的受刑人工作領薪水。

陳長木說，受刑人工作都會依照勞基法，也有跟雇主簽訂契約，到外面採收文旦屬於戒護外雇，都有戒護人員接送，每天按照時間出工與返監，鼓勵自我管理與約束。有些受刑人工作表現良好，受到雇主信任，出獄後就有工作機會重返社會。

受刑人 文旦

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