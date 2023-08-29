快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜通勤月票預購賣2047套 將加強宣導爭列常態預算

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣通勤月票預購上路，縣內通勤需求約有7000人，1800城際方案售出2021套，750都內通勤方案售出26套，與使用者人數有相當大的落差。縣府昨表示，這僅是預購數字，月票成效要過一段時間再統計，較能反映真實狀況，未來會加強宣傳，此外也會爭取將通勤月票列入常態預算。

縣府交通處指出，宜縣通勤月票方案分為1800北宜國道客運方案、750都內公共運輸方案、2300北宜吃到飽方案3項，前2者本月18日開放預購，最後1項牽涉到台北公共運輸系統，要等到10月，此外1800方案包含的台鐵部分也要等到10月。

交通處估計，縣內有通勤需求的民眾約7000人，每人每月交通費約6000元；有縣內通勤需求者約2200人，交通費約2500元。通勤月票上路後，北宜通勤族每月約可省4000餘元，縣內通勤族也能省下1000餘元，截至8月27日，預購票售出2047套，其中悠遊卡預購占72%、一卡通26%、愛金卡2%。

基進黨宜蘭立委參選人林意評指出，預購開始後宣傳不足，很多通勤族不知道，建議立即透過線上線下各種管道廣為宣傳，避免通勤族權益受損。

交通處表示，基北北桃月票也是開跑一段時間後，售出量才提升到預期數字；未來還是會加強宣傳，比如在各客運站牌的電子螢幕放送相關資訊，此外也會爭取將通勤月票列入常態預算。

往返北宜通勤的林姓民眾說，購票窗口很方便，在各轉運站都能直接買，預購票沒有比較優惠，等到有實際需求再買就好。

通勤族 公共運輸 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭通勤月票僅售2047套 縣府：只是預購數字

宜蘭通勤月票上路 陳俊宇提政見：常態辦理

快開學囉！TPASS通勤月票將迎購買潮 市府轉運站客服中心加開3天營業

景氣落底！7月景氣燈號連九藍 國發會：第4季變燈機會高

相關新聞

宜通勤月票預購賣2047套 將加強宣導爭列常態預算

宜蘭縣通勤月票預購上路，縣內通勤需求約有7000人，1800城際方案售出2021套，750都內通勤方案售出26套，與使用...

宜蘭通勤月票僅售2047套 縣府：只是預購數字

宜蘭縣通勤月票今天上路，1800城際方案售出2021套，750都內通勤方案售出26套，與使用者人數有相當大的落差。縣府表...

鷄籠中元祭迎斗燈遶境祈福 重頭戲放水燈遊行明晚登場

鷄籠中元祭今天「迎斗燈」遶境祈福，由北管軒社聚樂社一組、得意堂十組領頭出發，以福路、西皮派北管音樂交陣，展現「賽陣頭代替...

蘇拉颱風影響 饒慶鈴關心釋迦果農籲做好防颱準備

「農民看天吃飯，真的很辛苦！」今年編號第9號颱風蘇拉即將影響台灣，台東縣長饒慶鈴關心農民，今天前往釋迦果園，關切採收情形...

登革熱疫情持續攀升 宜蘭縣重點清理校園積水迎接開學

全台登革熱疫情持續攀升，從中南部延燒北部，台北市已出現4例本土患者，宜蘭縣尚未出現病例，但作為觀光縣市人潮流動頻繁，加上...

捕獲「大尾鱸鰻」 台東餐廳老闆巡水源驚嚇變驚喜

台東出現真的「大尾鱸鰻」，海端鄉1家餐廳賴姓老闆日前上山巡視水源時，意外捕捉到巨大野生鱸鰻，當時賴老闆嚇到以為是大蟒蛇，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦