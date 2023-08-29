大目釋迦價格低 台東農友盼銷陸

颱風將來襲，台東縣長饒慶鈴昨視察果園防颱情況，農友哀嘆大目釋迦近年價格低迷，減產仍無法拉抬價格，盼年底比照鳳梨釋迦銷大陸。饒慶鈴說，希望農業部長陳吉仲幹正事，幫忙行銷釋迦，縣府農業處說明，釋迦恢復輸陸未限定鳳梨釋迦；農業部表示，大目釋迦易碰撞、不適合外銷，會多宣傳、鼓勵消費者食用國內優良農產品。

台東釋迦以鳳梨釋迦及大目釋迦為大宗，每年7至10月為大目釋迦盛產期，目前約有4成未採收，鳳梨釋迦也進入授粉期，因應蘇拉颱風可能來襲，農民近日在果實外套袋、增設果樹支架，防止颱風來造成落果。

羅姓果農說，大目釋迦去年價格就很差，大中小果品價格每台斤10到30元，種愈多賠愈多，今年減產價格仍僅落在每台斤30餘元，無法達到過往50元，希望有更多通路；另一果農也說，希望大目釋迦能像鳳梨釋迦一樣銷售對岸市場。

「請農業部長行行好，幹正事！」饒慶鈴昨在釋迦田喊話說，農民看天吃飯很辛苦，每次聽到這樣的情況她很難過，農業部應為農民著想，一起幫忙行銷。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，大目釋迦保存期限較短、易受到碰撞，因此不太適合外銷；現在為大目釋迦產期，既然農民有反映，農業部也會多在市場上宣傳、行銷大目釋迦。

姚志旺說，近期進入中元普度拜拜旺季，坊間迷信不宜以香蕉、李、梨等特定水果供奉，例如農曆7月祭祀流傳有「蕉梨來」諧音禁忌，即香蕉、李跟梨不能祭拜好兄弟，多是以訛傳訛，祭拜還是「誠心、誠意」最重要，可選購色彩鮮豔的水果，也能支持用心栽種農友。

台東縣農業處長許家豪說明，釋迦價格低迷跟市場競爭有關，夏季水果多，消費者選擇也多。

許嘉豪說，年底釋迦輸往大陸不分品種，並不只限鳳梨釋迦，不過大目釋迦保鮮期僅7天，鳳梨釋迦達10天以上，因此貿易商偏好保存較長的鳳梨釋迦。