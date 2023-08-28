快訊

台1苗栗通霄段機車撞路邊聯結車釀一男一女2死 警方調查中

喊家暴多是因無法修理蔡總統 楊志良發表聲明對「這些人」道歉了

「四腳督」局面不一定保送賴清德？郭台銘再添選戰變數 專家：長遠對他有益

校園友善美學再升級 基市億元改建廁所 今年有6校修繕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，期許大家共同朝讓基隆國中生在地升學方向努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，期許大家共同朝讓基隆國中生在地升學方向努力。記者邱瑞杰／攝影

高、國中和小學明天開學，基隆市長謝國樑今天市屬公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議時，期許大家共同努力，讓基隆國中生朝向在地升學方向努力。教育處宣布再獲教育部核定補助3124萬多元，改善6校共40間廁所，營造更友善共融的校園環境。

教育處今天在深澳國小召開中小學及公幼校園長會議，舉辦多場專題講座，分別邀請輔大聖心高中校長孔令堅、銘傳國中校長王淑芬分享國際教育推動成果；芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈演講生命教育自殺防治之情EQ；新北市教育局督學魏素鄉分析性別平等案例；教育部司長李政軒談數位精進計畫；陽明交通大學教授張新立主講交通安全；台中教育大學教授洪榮照談特教法近期修法；台灣師範大學教授游進年談國民教育法修法。

謝國樑出席會議，先頒獎表揚推展家庭教育績優學校，接著致詞說，今年獲中央補助改建五堵、信義、深美和碇內國小、百福和武崙國中、廁所，預計明年完工，提升學生如廁品質，期許各校一起努力，推動在地升學目標。

教育處表示，學校廁所環境也是教育的一部分，近5年已斥資約1億元，改建29校共153間廁所，提供安全明亮、舒適如廁環境。市府會積極爭取中央補助，並編列自籌經費，加速改善學校老舊廁所環境。

教育處表示，民國108年家庭教育法修法後，學校結合社區資源，推展家庭教育已納入法規範疇，基隆市暖江、暖暖和碇內國小結合社區資源，如校內社區共讀站、家庭教育中心、弘道老人福利基金會、基隆市學生家長聯盟、基隆市公益協會等不同社區資源辦理親職教育、倫理教育等家庭教育課程及活動，未來將持續推展家庭教育，深化多元化家庭教育的理念及精神。

基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，期許大家共同朝讓基隆國中生在地升學方向努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，期許大家共同朝讓基隆國中生在地升學方向努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，期許大家共同朝讓基隆國中生在地升學方向努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，期許大家共同朝讓基隆國中生在地升學方向努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，表揚推展家庭教育績優學校。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，表揚推展家庭教育績優學校。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，表揚推展家庭教育績優學校。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，表揚推展家庭教育績優學校。記者邱瑞杰／攝影

廁所 小學

延伸閱讀

謝國樑回應挨告「檢方調查是好選擇」 鄭文婷：就成全他

郭台銘參選2024四腳督 謝國樑：很難過 非綠仍應整合

基隆原住民豐年祭登場 各族部落代表拚舞藝

立委藍白合！謝國樑、謝立功吃壽司 盼侯柯郭早點喝咖啡

相關新聞

校園友善美學再升級 基市億元改建廁所 今年有6校修繕

高、國中和小學明天開學，基隆市長謝國樑今天市屬公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議時，期許大家共同努力，讓基隆國中生朝向...

宜蘭通勤月票僅售2047套 縣府：只是預購數字

宜蘭縣通勤月票今天上路，1800城際方案售出2021套，750都內通勤方案售出26套，與使用者人數有相當大的落差。縣府表...

鷄籠中元祭迎斗燈遶境祈福 重頭戲放水燈遊行明晚登場

鷄籠中元祭今天「迎斗燈」遶境祈福，由北管軒社聚樂社一組、得意堂十組領頭出發，以福路、西皮派北管音樂交陣，展現「賽陣頭代替...

蘇拉颱風影響 饒慶鈴關心釋迦果農籲做好防颱準備

「農民看天吃飯，真的很辛苦！」今年編號第9號颱風蘇拉即將影響台灣，台東縣長饒慶鈴關心農民，今天前往釋迦果園，關切採收情形...

登革熱疫情持續攀升 宜蘭縣重點清理校園積水迎接開學

全台登革熱疫情持續攀升，從中南部延燒北部，台北市已出現4例本土患者，宜蘭縣尚未出現病例，但作為觀光縣市人潮流動頻繁，加上...

捕獲「大尾鱸鰻」 台東餐廳老闆巡水源驚嚇變驚喜

台東出現真的「大尾鱸鰻」，海端鄉1家餐廳賴姓老闆日前上山巡視水源時，意外捕捉到巨大野生鱸鰻，當時賴老闆嚇到以為是大蟒蛇，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦