校園友善美學再升級 基市億元改建廁所 今年有6校修繕

高、國中和小學明天開學，基隆市長謝國樑今天市屬公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議時，期許大家共同努力，讓基隆國中生朝向在地升學方向努力。教育處宣布再獲教育部核定補助3124萬多元，改善6校共40間廁所，營造更友善共融的校園環境。

教育處今天在深澳國小召開中小學及公幼校園長會議，舉辦多場專題講座，分別邀請輔大聖心高中校長孔令堅、銘傳國中校長王淑芬分享國際教育推動成果；芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈演講生命教育自殺防治之情EQ；新北市教育局督學魏素鄉分析性別平等案例；教育部司長李政軒談數位精進計畫；陽明交通大學教授張新立主講交通安全；台中教育大學教授洪榮照談特教法近期修法；台灣師範大學教授游進年談國民教育法修法。

謝國樑出席會議，先頒獎表揚推展家庭教育績優學校，接著致詞說，今年獲中央補助改建五堵、信義、深美和碇內國小、百福和武崙國中、廁所，預計明年完工，提升學生如廁品質，期許各校一起努力，推動在地升學目標。

教育處表示，學校廁所環境也是教育的一部分，近5年已斥資約1億元，改建29校共153間廁所，提供安全明亮、舒適如廁環境。市府會積極爭取中央補助，並編列自籌經費，加速改善學校老舊廁所環境。