宜蘭通勤月票僅售2047套 縣府：只是預購數字

宜蘭縣通勤月票今天上路，1800城際方案售出2021套，750都內通勤方案售出26套，與使用者人數有相當大的落差。縣府表示，這僅是預購數字，月票成效要過一段時間再統計，較能反映真實狀況，未來會加強宣傳，此外也會爭取將通勤月票列入常態預算。

縣府交通處指出，宜縣通勤月票方案分為1800北宜國道客運方案、750都內公共運輸方案、2300北宜吃到飽方案3項，前2者8月18日開放預購，今天正式上路，最後1項牽涉到台北公共運輸系統，要等到10月，此外1800方案包含的台鐵部分也要等到10月。

交通處估計，縣內有通勤需求的民眾約7000人，每人每月交通費約6000元；有縣內通勤需求者約2200人，交通費約2500元。通勤月票上路後，北宜通勤族每月約可省下4000餘元，縣內通勤族也能省下1000餘元，截至8月27日，預購票售出2047套，其中悠遊卡預購占72%、一卡通26%、愛金卡2%。

台灣基進宜蘭立委參選人林意評批評，通勤月票預購成績不如預期，是因為過去通勤月票推動時程拖延，預購開始後宣傳也不足，很多通勤族根本不知道，建議立即透過線上線下各種管道廣為宣傳，避免通勤族權益受損。

交通處表示，2047套是預購票售出數字，月票販售成效還是要等過一段時間再統計，較能反映真實狀況，基北北桃月票也是開跑一段時間後，售出量才提升到預期數字；未來還是會加強宣傳，比如在各客運站牌的電子螢幕放送相關資訊，此外也會爭取將通勤月票列入常態預算。

往返北宜通勤的林姓民眾也尚未購買通勤月票，她說，購票窗口相當方便，在各轉運站都能直接買，預購票沒有比較優惠，等到有實際需求再買就好。