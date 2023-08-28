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登革熱疫情持續攀升 宜蘭縣重點清理校園積水迎接開學

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜縣教育處加強落實各級學校環境消毒，如廚房等區域。記者陳敬丰／攝影
宜縣教育處加強落實各級學校環境消毒，如廚房等區域。記者陳敬丰／攝影

全台登革熱疫情持續攀升，從中南部延燒北部，台北市已出現4例本土患者，宜蘭縣尚未出現病例，但作為觀光縣市人潮流動頻繁，加上開學在即，縣府加強落實清理校園排水溝、樹洞等容易孳生孑孓的水窪，各單位橫向合作，並和民間聯手布設網狀防護網。

後天8月30日是全國中小學開學日，宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人今天赴宜蘭市凱旋國小，視察校內的防疫措施。凱旋國小校長陳銘俊說明，已重點清理校內積水處，如水溝、樹洞等，也將廚房等地消毒；凱旋國小特別飼養鬥魚，專吃生態池中的孑孓，防疫也兼顧教育意義。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭近年沒有出現過本土登革熱病例，數起案例都屬境外移入；防治登革熱沒有捷徑，必須持續、徹底地落實環境清潔，絕非單一單位就能掌握，縣府請各單位橫向合作，目前已開過2次跨局處會議。

衛生局表示，「巡、倒、清、刷」是清除蚊蟲孳生源的4步驟，也是防範登革熱最有效的方式：定期巡視環境、倒置不用的容器、清除廢棄容器、刷洗容器內壁，也建議民眾，出門時宜穿著淺色長袖衣褲，適時塗抹防蚊藥劑，如出現發燒、眼窩痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知活動史。

宜蘭縣政府已開過2次跨局處會議，各單位將合作持續落實防疫。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府已開過2次跨局處會議，各單位將合作持續落實防疫。記者陳敬丰／攝影
登革熱疫情延燒北部，加上開學在即，宜蘭縣長林姿妙（後排左六）、議長張勝德（後排左七）等人視察宜市凱旋國小防疫措施。記者陳敬丰／攝影
登革熱疫情延燒北部，加上開學在即，宜蘭縣長林姿妙（後排左六）、議長張勝德（後排左七）等人視察宜市凱旋國小防疫措施。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市凱旋國小校長陳銘俊（右方左一）說明，校內生態池中飼養鬥魚，杜絕孑孓生長。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市凱旋國小校長陳銘俊（右方左一）說明，校內生態池中飼養鬥魚，杜絕孑孓生長。記者陳敬丰／攝影

登革熱 宜蘭

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