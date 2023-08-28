登革熱疫情持續攀升 宜蘭縣重點清理校園積水迎接開學

全台登革熱疫情持續攀升，從中南部延燒北部，台北市已出現4例本土患者，宜蘭縣尚未出現病例，但作為觀光縣市人潮流動頻繁，加上開學在即，縣府加強落實清理校園排水溝、樹洞等容易孳生孑孓的水窪，各單位橫向合作，並和民間聯手布設網狀防護網。

後天8月30日是全國中小學開學日，宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人今天赴宜蘭市凱旋國小，視察校內的防疫措施。凱旋國小校長陳銘俊說明，已重點清理校內積水處，如水溝、樹洞等，也將廚房等地消毒；凱旋國小特別飼養鬥魚，專吃生態池中的孑孓，防疫也兼顧教育意義。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭近年沒有出現過本土登革熱病例，數起案例都屬境外移入；防治登革熱沒有捷徑，必須持續、徹底地落實環境清潔，絕非單一單位就能掌握，縣府請各單位橫向合作，目前已開過2次跨局處會議。