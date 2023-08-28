捕獲「大尾鱸鰻」 台東餐廳老闆巡水源驚嚇變驚喜

台東出現真的「大尾鱸鰻」，海端鄉1家餐廳賴姓老闆日前上山巡視水源時，意外捕捉到巨大野生鱸鰻，當時賴老闆嚇到以為是大蟒蛇，經丈量體長130公分、重18公斤，推估逾10歲。

賴老闆日前上山巡視水源管路，突然在管線漏水處發現1條長形動物在蠕動，當下嚇到，以為是大蟒蛇，趕緊停止腳步，幾秒鐘後緩緩靠近仔細一看，竟然是1尾巨大鱸鰻。

賴老闆當場徒手捕捉鱸鰻，帶回家放入水族箱內，他說，先飼養一陣子，等待好時機招待親友，他會好好料理一頓鱸鰻大餐。

縣府農業處表示，鱸鰻又稱為花鰻，為洄游性魚類，白天全身隱藏在泥地中，只有露出頭部呼吸，到了夜晚即游出覓食，以其它魚類、蝦、蟹為食物，原本被列入保育類動物，2009年4月1日已解除保育。