基隆招考清潔隊員 18到64歲拚搶

基隆市環保局招考儲備清潔隊員，昨在市立體育館舉辦首階段體能測驗，記錄考生扛沙包30公尺折返跑時間。今年吸引731人報考，碩士和國小畢業者同場較勁，爭取全薪逾4萬工作機會。應考者年紀最長64歲，年紀最小是18歲大一女生，她說，有機會就來試試看，考上了，工作就有一層保障。

環保局清潔隊長潘家齊說，上次招考清潔隊員是4年前，招考80名儲備隊員，逐年任用至今，剩2人還未通知報到。今年再招考80名儲備隊員，731名報名者學歷差距大，碩士、小學學歷考生各有11人。此次招考錄取率10.9％，下次招考清潔隊員預計是2027年。

基隆市清潔隊員本俸、獎金和加班費合計約4萬1000元。一名20多歲男考生說，對社會新鮮人來說，清潔隊員起薪比民間企業高，誘因不小。

儲備清潔隊員招考分2個階段，第1階段體能測驗占75%，第2階段筆試占25%。體能測驗昨登場，男性負重15公斤，女性負重8公斤，測驗30公尺折返跑時間。

體能測驗採取分批進場測驗，不開放其他梯次陪考生或民眾進場觀看，有人質疑公平性。環保局委託辦理招考的林姓業者說，考場入口有設人臉辨識機，防範槍手進場代考。不開放一般民眾觀看測驗原因，其實是考量公平性，桃園、台南和高雄市招考清潔隊員，也是如此規定。

考生負重折返跑各有不同策略，有人認為用抱的較好跑，有人覺得用背的才俐落。考場2樓欄杆設全域監視器，拍下不同角度應考人在賽道狀況，包括起點線有沒有偷跑、有無踩線等。

環保局今年也招考30名清潔車司機，9月6日至8日首階段路考，儲備清潔隊員與司機考生第2階段筆試，9月17日在基隆商工應考。