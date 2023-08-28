池上車站人行道出租 遭投訴變業者停車場

台鐵日前將池上車站旁一處鐵路用地人行道，出租廠商、並要求管理周邊環境，但地方居民質疑人行道變成業者停車場，通行更加受阻，向公所投訴，鄉長林建宏直言困擾，建議台鐵局盡速改善；台鐵池上車站表示，已督促承租業者，勿將車輛及雜物擺放人行道上。

土地管理單位池上車站表示，本案土地為鐵路用地，今年5月招標業者使用，租期至115年，針對民眾投訴及公所建議，將督促承租業者勿將車輛及雜物擺放人行道上，並保持寬度70公分作為通道，便於民眾通行。

池上火車站南端人行道，過去常被占用，假日塞滿車輛，台鐵局5月承租引進廠商管理周邊環境後，人行道更加不良於行，不僅放置遮陽棚，還停放整排自行車，民眾向公所投訴，公所相當困擾。

林建宏說，被投訴很多次了，但人行道並非鄉公所土地，當時就請人轉告台鐵局勿出租，台鐵局本要解決問題，卻製造問題，留下70公分寬小通道，根本不夠空間通行，將持續與台鐵局溝通改善。

承租業者無耐表示，好不容易合法承租，並遵照契約留70公分通道，其餘空間才拿來使用，周邊環境也打掃乾淨，但還是被投訴，若台鐵不租了，他們也不知要搬去哪裡。