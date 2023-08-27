台東池上火車站人行道承租通行受阻 鄉長籲台鐵局改善

台鐵池上車站一塊人行道每逢假日造成交通亂象，台鐵為解決問題，5月將土地出租引進廠商管理周邊環境，但民眾發現人行道變成業者停車場所，通行更加受阻，向公所投訴。鄉長林建宏說，台鐵局本要解決問題，卻製造問題，建議改善。

土地管理單位池上車站表示，本案土地使用為鐵路用地，並於今年5月10日招標出去，租期至115年5月9日止。針對民眾投訴及公所建議，會督促承租業者，勿將車輛及雜物擺放人行道上，並保持寬度70公分作為人行通道，便於民眾通行。

這條位在池上火車站南端的人行道，每逢假日造成交通亂象，但自台鐵局5月承租引進廠商管理周邊環境後，人行道更加不良於行，不適放置了遮陽棚，就是停放了整排自行車，民眾抱怨連連，經常向公所投訴，也讓公所相當困擾。

林建宏說，「我們被投訴很多次了，但這徹人行道又不是我們鄉公所的土地，當時就請人轉告他台鐵局不要出租，偏偏還是租出去，台鐵局本要解決問題，卻製造問題，留下70公分寬的小通道，根本不夠空間通行，他會持續建議台鐵局改善。

承租業者無耐表示，他們就遵照契約留了70公分通道，其餘空間才拿來使用，平時也將附近環境打掃乾淨，但還是被民眾投訴，他們好不容易合法承租，若真的台鐵不租了，他們也不知要搬去哪裡。