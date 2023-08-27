基市招考清潔隊員 大一女學生也來試試看

基隆市環保局招考儲備清潔隊員，今在市立體育館舉辦第1階段體能測驗，記錄考生扛沙包30公尺折返跑時間。今年共吸引731人報考，碩士和國小畢業者同場較勁，爭取全薪4萬多元，工時穩定的工作。年紀最小的是18歲大一女學生說，有機會就來試試看，考上了，工作就先有一層保障。

環保局清潔隊長潘家齊說，上一次招考清潔隊員是在4年前，招考80名儲備隊員，逐年任用至今，只剩2人還未通知報到。今年再次招考80名儲備隊員，731名報名者學歷差距大，碩士和小學學歷考生各有11人。這次招考錄取率10.9％，下次招考清潔隊員預計是2027年。

基隆市清潔隊員的本俸、獎金和加班費合計約4萬1000元。1名20多歲男考生說，對社會新鮮人來說，清潔隊員起薪比民間企業高；也有考生看中隊員工時、休假都很穩定。大一女考生說，家人得知招考訊息，鼓勵她報考，她心想就來試試看，若考上再等通知報到。

儲備清潔隊員招考分成兩個階段，第1階段體能測驗占75%，第2階段筆試占25%。體能測驗今天登場，男性負重15公斤，女性負重8公斤，測驗30公尺折返跑時間。

體能測驗採取分批進場測驗，不開放其他梯次陪考生或民眾進場觀看，有人質疑公平性。環保局委託辦理招考的林姓業者說，考場入口有設人臉辨識機，防範槍手進場代考。不開放一般民眾觀看測驗的原因，其實也是考量公平性，桃園、台南和高雄市環保局招考清潔隊員，也是如此規定。

林姓業者說，不同的考生負重折返跑各有不同策略，有人認為用抱的比較好跑，也有人覺得用背的比較好跑，說不定人習慣用舉的。不開放非相關人士觀看測驗，就是要防止先考的人策略外流，影響公平性。

考場的2樓欄杆有設全域監視器，拍下不同角度應考人在賽道狀況，包括在起點線有沒有偷跑？有沒有踩線等等。考生跑完之後，若對成績有疑義，可到中控台觀看錄影畫面，確保每個人都受到公平對待。