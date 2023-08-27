花蓮太魯閣國家公園建避難山屋 申請秀林鄉門牌

為讓山友在山區有緊急避難場所，太管處在奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地各興建山屋，已陸續完工，雖位於高山仍向秀林鄉公所等單位申請門牌，成為合法建物。

太魯閣國家公園管理處表示，推動國家公園山屋改善，提供山友緊急避難場所，自2019年起規劃興建避難山屋，先在屏風山興建1座山屋、鋸東避難小屋2座，已開放山友申請使用；去年起在園區內生態保護區的奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地3處各興建避難山屋1座。

太魯閣國家公園管理處環境維護課長何文晟告訴中央社記者，之前採用人力揹負的方式，將建材由人力揹了近千趟次運送上山，猶如螞蟻搬象般的艱辛。從去年11月中旬開始，商請空中勤務總隊黑鷹直升機協助吊掛山屋所需建材、及載運工程人員上山。

何文晟指出，1棟山屋建材約6公噸多，空勤直升機前幾趟因油料多，僅能載送較輕的建材，等油料用少了，就載運較重的建材上山，如此來回數10趟終於完成載運至海拔3600多公尺的高山。

山屋建材以強化鋼管及台灣杉木為主，整個建築工程不使用水泥，為讓山屋達到輕量化及符合環保外，還必須考量能抵擋颱風來襲時的強陣風，因此周邊特別設置蛇籠加強穩固山屋。

何文晟表示，奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地山屋去年已興建完成，大理石營地今年7月也完工，取得使用執照後，將向秀林鄉公所等單位申請門牌號碼即可正式啟用。