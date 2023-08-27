日花200元 弱勢女大生儉省自立

花蓮家扶中心昨發獎助學金，就讀高雄科技大學輪機工程系三年級學生萱萱（化名）因家境不好，靠著獎學金、工讀養活自己，日子過得儉省，每天開銷控制在200元以內，開學前領到2萬助學金，她說，壓力減輕不少，也暖心地說「不拿家裡錢就是對媽媽最大幫助」。

家扶中心每學期開學前發助學紅包，國小1000、國中2000、高中生6000、大專生20000元，主要補助清寒學生開學後註冊、學雜費的需求，這學期要發1200份共892萬元，還短差1成約90萬元，因下周就要開學，昨在花蓮高中演藝廳發給400名受助生，努力補足缺口。

家住壽豐鄉的萱萱從小父母離異，母親在村內經營早餐店辛苦拉拔5個孩子長大。排行老三的萱萱知道家中經濟狀況不好，一直努力念書拿獎學金，高中就讀汽修科，推甄上高雄科大，努力保持成績在前段班拿獎金，也在校內工讀，放假就瘋狂打工，賺錢繳學雜費、生活費。

因一切靠自己，她很節儉，每天控制只花1、200元，拿到2萬元助學金，她開心說，可以拿來繳學雜費、房租，買一些文具，壓力小很多，輪機系出路廣，未來跑船、考公務員都可以，想要趕快自立幫助媽媽。

頒獎儀式也請來太魯閣族自立青年「阿海」分享，他家住萬榮鄉，父母書讀得不多，打零工養活他們4兄弟，從小就接受世界展望會、家扶中心的幫助，大學畢業後返鄉從事熱愛的戶外運動工作，利用休假時回饋家扶，他鼓勵受扶助的孩子們不要自卑，勇於朝目標前進，所有人都會伸出援手。