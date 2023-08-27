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最高開罰10800元！註銷牌照車上路 台東要抓

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
公路總局台東監理站遏阻註銷號牌車輛上路趴趴走，實施跨機關合作，建立「註銷號牌即時通報機制」，首日就查獲5輛違規汽車，直接拆牌拖吊。圖／台東監理站提供
公路總局台東監理站遏阻註銷號牌車輛上路趴趴走，實施跨機關合作，建立「註銷號牌即時通報機制」，首日就查獲5輛違規汽車，直接拆牌拖吊。圖／台東監理站提供

公路總局台東監理站發現，轄區有逾2400輛汽機車遭註銷牌照，仍違規上路趴趴走，近期跨機關合作建立「註銷號牌即時通報機制」，除人員稽察並透過車牌辨識系統鎖定違規上路車輛，對車主開罰1萬800元罰鍰，監理站說明，註銷號牌車輛95%是逾期檢驗，將強力執法、現場查獲就拖吊。

監理站表示，車輛行駛道路應懸掛有效牌照，若車輛逾期檢驗、停駛超過1年、車主死亡1年內未辦理繼承過戶等因素，依規定註銷車輛牌照後就不得上路。

然而，根據監理站統計，台東仍有2400輛汽機車已註銷、車牌未繳回。

站長洪美芳表示，車輛遭註銷牌照95%都是逾期檢驗，其車況可能不佳或未投保強制險，猶如不定時炸彈，影響用路人安全甚鉅。

洪美芳說，目前註銷號牌欠繳最大戶為38萬元，監所已派員追查，呼籲車主勿心存僥倖。

監理站表示，為遏阻註銷號牌車輛違規上路危害其他用路人，監理站與交通隊及縣府交通事務科跨機關合作，建立「註銷號牌即時通報機制」加強稽查取締，首日就查獲5輛違規汽車。

監理站說，除人員機動巡視通報，另透過車牌辨識系統取締，省道台9線太麻里三和段及卑南南王段都設車牌辨識系統，只要註銷號牌車輛經過就鎖定、追蹤稽查。

監理站 車主 台東

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