公車駕駛偷油瞞酒駕遭解雇 基市府：嚴重影響形象已解雇

基隆市公車處陳姓司機涉嫌偷油被送辦，還被查出是酒駕累犯，本報今天獨家報導市公車處決定解雇。基隆市政府公車處今晚發出聲明稿證實，陳男隱瞞多次酒駕事實，嚴重影響基隆市公車形象，認定失格行為，第一時間予以解雇。

基隆市公車處陳姓司機8月初颱風天時，涉嫌偷其他輛公車的油，警方依竊盜罪嫌函送檢方偵辦，公車處今天驚爆，查出他竟是酒駕累犯，去年曾酒後騎車，酒測值0.8毫克，被判3月徒刑；109年時更曾侵占乘客悠遊卡，認定陳男違反勞動契約及工作守則情節重大，決定解雇。

市公車處今晚發出聲明稿，指日前基隆市公共汽車管理處查獲陳姓駕駛員於颱風影響期間，私自抽取其他公車車輛油料，使用於個人保管車輛，經公車處報警調查並檢視監視畫面後，始願意坦承抽取油料事實。

此外，陳姓駕駛員於109年曾侵占使用公車乘客遺失物，多次酒後駕車屬實，經檢調單位起訴處分確定，嚴重影響基隆市公車形象。

基隆市公車處處長楊華中表示，公車駕駛員為服務民眾第一線角色，無論是服務態度、誠信及遵守法規行事，均是最基本的操守，陳姓駕駛員在警方偵訊後始坦承抽取油料，並隱瞞酒駕累犯前科、侵占公車乘客遺失物，已嚴重違反雙方勞動契約及職工管理工作規則，故依勞動基準法第12條規定，予以解雇。

楊華中說，公車處將民眾搭乘市區公車安全視為首要條件，對於所屬駕駛員將持續加強教育訓練，友善積極服務乘客，倘查獲駕駛員行為影響行車安全者，將依規定嚴格落實，絕不寬貸。