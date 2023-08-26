快訊

才終結薪資亂象又出現最嚴重代理教師荒 教育部仍狀況外？

罕見！郭俊德升中將接掌澎防部 連兩任指揮官特戰出身

公車駕駛偷油瞞酒駕遭解雇 基市府：嚴重影響形象已解雇

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
公車駕駛偷油瞞酒駕遭解雇，基市府證實：嚴重影響形象。記者游明煌／攝影
公車駕駛偷油瞞酒駕遭解雇，基市府證實：嚴重影響形象。記者游明煌／攝影

基隆公車處陳姓司機涉嫌偷油被送辦，還被查出是酒駕累犯，本報今天獨家報導市公車處決定解雇。基隆市政府公車處今晚發出聲明稿證實，陳男隱瞞多次酒駕事實，嚴重影響基隆市公車形象，認定失格行為，第一時間予以解雇。

基隆市公車處陳姓司機8月初颱風天時，涉嫌偷其他輛公車的油，警方依竊盜罪嫌函送檢方偵辦，公車處今天驚爆，查出他竟是酒駕累犯，去年曾酒後騎車，酒測值0.8毫克，被判3月徒刑；109年時更曾侵占乘客悠遊卡，認定陳男違反勞動契約及工作守則情節重大，決定解雇。

市公車處今晚發出聲明稿，指日前基隆市公共汽車管理處查獲陳姓駕駛員於颱風影響期間，私自抽取其他公車車輛油料，使用於個人保管車輛，經公車處報警調查並檢視監視畫面後，始願意坦承抽取油料事實。

此外，陳姓駕駛員於109年曾侵占使用公車乘客遺失物，多次酒後駕車屬實，經檢調單位起訴處分確定，嚴重影響基隆市公車形象。

基隆市公車處處長楊華中表示，公車駕駛員為服務民眾第一線角色，無論是服務態度、誠信及遵守法規行事，均是最基本的操守，陳姓駕駛員在警方偵訊後始坦承抽取油料，並隱瞞酒駕累犯前科、侵占公車乘客遺失物，已嚴重違反雙方勞動契約及職工管理工作規則，故依勞動基準法第12條規定，予以解雇。

楊華中說，公車處將民眾搭乘市區公車安全視為首要條件，對於所屬駕駛員將持續加強教育訓練，友善積極服務乘客，倘查獲駕駛員行為影響行車安全者，將依規定嚴格落實，絕不寬貸。

公車 基隆 酒駕

延伸閱讀

獨／基隆公車司機偷油 公車處一查還隱瞞酒駕...開鍘解雇了

騎士闖紅燈沿路違規 警追3公里一攔酒駕吊照可罰11萬

疫情解封信義區酒駕增 年初至今酒駕件數較去年增三成

綠營立委參選人控垃圾飛灰處理規格綁標 基市府：謝謝議員關心

相關新聞

公車駕駛偷油瞞酒駕遭解雇 基市府：嚴重影響形象已解雇

基隆市公車處陳姓司機涉嫌偷油被送辦，還被查出是酒駕累犯，本報今天獨家報導市公車處決定解雇。基隆市政府公車處今晚發出聲明稿...

軍機墜毀與「石棺詛咒」？鬼月聽《遺址》作者分享靈異

透過田野調查，將真實與傳說結合，曾當過演員的林承志，創作《遺址》歷史小說，把國軍興建台東志航基地佳山計畫（建安737機場...

女大生勤儉求學每天只花200元 花蓮家扶送2萬元助減壓

花蓮家扶中心今天頒發獎助學金，在高雄求學的大學生萱萱，因家境不好，靠著獎學金、工讀養活自己，日子過得儉省，每天開銷控制在...

基隆無障礙公車比率47遠低全國平均71% 議員批不夠友善

基隆市政府公車處長期以來累計虧損達19億，基隆審計室發現，因為營運資金長期短缺，無礙礙低底盤公車配置不足，去年全部155...

蘇拉颱風下周靠近台灣 宜蘭加速疏通被枯木阻塞的河道

今年第9號颱風「蘇拉」今天轉為中度颱風，下周三、四最靠近台灣，氣象粉專點名宜花東與南投最可能受到影響。宜蘭縣政府目前已令...

「小鋼砲」蘇拉颱風步步進逼 花蓮文旦柚忙搶收

中颱蘇拉強度增強，氣象專家不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的可能。花蓮瑞穗文旦柚全台知名，已進入採收期，面臨颱風豪雨威...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦