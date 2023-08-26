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台東熱氣球嘉年華 28日光雕音樂會下閉幕

中央社／ 台東縣26日電

為期60天的台東熱氣球嘉年華活動，將在28日晚間的光雕音樂會搭配無人機、煙火秀畫下絢麗句點；不過，民眾憂心當晚塞車情況再現，交觀處呼籲民眾搭乘交通接駁車到會場。

熱氣球嘉年華活動自6月30日登場，今年有逾50顆熱氣球及9場光雕音樂會，活動將在28日晚間在主場地鹿野鄉永安村高台大草原，舉辦最後一場光雕音樂會後畫下句點。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布新聞稿表示，28日閉幕光雕音樂會將以「永恆的經典」為主題，以多首膾炙人口的經典歌曲，搭配多達20顆熱氣球配合音樂節奏呈現光彩奪目的視覺效果，遊客最期待的700架次無人機也將再次起飛，為音樂會舞出感動人心的展演。

交觀處表示，同時也邀請台東在地零捌玖舞團，以及因森林之王廣為人知的安懂、擁有甜美歌喉卓文萱帶來耳熟能詳的經典曲目，讓民眾沉浸在美好夏日夜晚，壓軸則是風靡年輕世代新偶像VERA及OZONE接力演出，讓活動嗨到最高點。

不過，台東民眾也擔心每年的閉幕晚會大塞車情況再現。交觀處表示，往年開閉幕皆會吸引大量民眾參與，提醒民眾，活動當日車流量將比以往來得多，呼籲前往鹿野高台的民眾選擇搭乘交通接駁車抵達會場。

交觀處指出，相關資訊可至2023台灣國際熱氣球嘉年華官方網站，以及台灣好行-縱谷鹿野線官方網站查詢。由於活動參與人數眾多，接駁車候車時間也將拉長，請民眾配合現場指引並預留等候時間。

熱氣球嘉年華 音樂會 台東

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