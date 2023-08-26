花蓮文旦柚進入採收期 缺工、颱風逼近兩頭燒

中央氣象局觀測，颱風蘇拉今天清晨增強為中度颱風，下週朝台灣接近，發布海上警報機率高，花蓮文旦柚進入採收期，農民加緊搶收，採收期因颱風逼近縮短，農民面臨缺工問題。

花蓮文旦柚種植面積逾800公頃，年產量占全台1/4，主要種植在瑞穗鄉，黃姓農民說，今年日照多、水分充足，文旦柚較早熟，已進入採收期，原本估計有2週時間採收，受到颱風逼近，時間壓縮剩不到1週。

黃姓農民憂心說，採收期最怕遇到颱風，怕強風把柚子打落，雨勢也會降低甜度，要趕在颱風襲台前採完。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇接受媒體聯訪表示，今天上午到鶴岡地區關心文旦柚採收狀況，瑞穗文旦柚已經成熟，適合採收，但因農村缺工、人手不足等狀況，目前採收不到1成，農民希望政府能協助幫忙。

花蓮縣府農業處呼籲農友及早做好防颱準備，果樹應設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，田區留意排水溝渠暢通等，若因颱風造成農林漁牧災損，農友可主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，縣府將邀集單位依農業天然災害查報作業盡速辦理。