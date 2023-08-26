快訊

核汙水排放後首度化驗「福島魚類」 日水產廳檢測結果出爐

進口雞蛋專案補貼金額曝光 他批農業部：真的是扯中之扯

福島核汙水排海！ 食安疑慮拉警報、對全球影響一次看懂

花蓮文旦柚進入採收期 缺工、颱風逼近兩頭燒

中央社／ 花蓮縣26日電

中央氣象局觀測，颱風蘇拉今天清晨增強為中度颱風，下週朝台灣接近，發布海上警報機率高，花蓮文旦柚進入採收期，農民加緊搶收，採收期因颱風逼近縮短，農民面臨缺工問題。

花蓮文旦柚種植面積逾800公頃，年產量占全台1/4，主要種植在瑞穗鄉，黃姓農民說，今年日照多、水分充足，文旦柚較早熟，已進入採收期，原本估計有2週時間採收，受到颱風逼近，時間壓縮剩不到1週。

黃姓農民憂心說，採收期最怕遇到颱風，怕強風把柚子打落，雨勢也會降低甜度，要趕在颱風襲台前採完。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇接受媒體聯訪表示，今天上午到鶴岡地區關心文旦柚採收狀況，瑞穗文旦柚已經成熟，適合採收，但因農村缺工、人手不足等狀況，目前採收不到1成，農民希望政府能協助幫忙。

花蓮縣府農業處呼籲農友及早做好防颱準備，果樹應設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，田區留意排水溝渠暢通等，若因颱風造成農林漁牧災損，農友可主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，縣府將邀集單位依農業天然災害查報作業盡速辦理。

颱風 文旦 農民

延伸閱讀

蘇拉將開颱風眼「下周恐3颱共舞」 新北防汽車滅頂重演

蘇拉颱風增強下周影響台灣又逢大潮 台南啟動防颱整備

蘇拉恐以強颱之姿侵台 氣象局：估發海陸警、不排除登陸

「小鋼砲」蘇拉颱風步步進逼 花蓮文旦柚忙搶收

相關新聞

軍機墜毀與「石棺詛咒」？鬼月聽《遺址》作者分享靈異

透過田野調查，將真實與傳說結合，曾當過演員的林承志，創作《遺址》歷史小說，把國軍興建台東志航基地佳山計畫（建安737機場...

女大生勤儉求學每天只花200元 花蓮家扶送2萬元助減壓

花蓮家扶中心今天頒發獎助學金，在高雄求學的大學生萱萱，因家境不好，靠著獎學金、工讀養活自己，日子過得儉省，每天開銷控制在...

基隆無障礙公車比率47遠低全國平均71% 議員批不夠友善

基隆市政府公車處長期以來累計虧損達19億，基隆審計室發現，因為營運資金長期短缺，無礙礙低底盤公車配置不足，去年全部155...

蘇拉颱風下周靠近台灣 宜蘭加速疏通被枯木阻塞的河道

今年第9號颱風「蘇拉」今天轉為中度颱風，下周三、四最靠近台灣，氣象粉專點名宜花東與南投最可能受到影響。宜蘭縣政府目前已令...

「小鋼砲」蘇拉颱風步步進逼 花蓮文旦柚忙搶收

中颱蘇拉強度增強，氣象專家不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的可能。花蓮瑞穗文旦柚全台知名，已進入採收期，面臨颱風豪雨威...

來自羅東的水裡蛟龍攀上高空 龍舟隊改組搶孤常勝軍志在奪冠

宜蘭頭城搶孤9月14日即將登場，是疫情後睽違3年的復辦，縣內各搶孤隊伍摩拳擦掌，準備展現飛簷走壁的功夫。宏鎰搶孤隊是本屆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦