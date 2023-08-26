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女大生勤儉求學每天只花200元 花蓮家扶送2萬元助減壓

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
下周就要開學，花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生。圖／花蓮家扶中心提供
下周就要開學，花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生。圖／花蓮家扶中心提供

花蓮家扶中心今天頒發獎助學金，在高雄求學的大學生萱萱，因家境不好，靠著獎學金、工讀養活自己，日子過得儉省，每天開銷控制在200元以內，開學前領到2萬元家扶助學金，她笑說，壓力減輕不少。

家扶中心每學期開學前頒發助學紅包，國小1000、國中2000、高中生6000、大專生20000元，主要補助清寒學生開學後註冊、學雜費的需求，這學期要發1200份共892萬元，還短差1成約90萬元，因下周就要開學，今天在花蓮高中演藝廳發放，同時努力補足缺口。

家住壽豐鄉的萱萱從小父母離異，母親在村內經營早餐店辛苦拉拔5個孩子長大。排行老三的萱萱知道家中經濟狀況不好，一直努力念書拿獎學金，高中就讀汽修科，推甄上國立高雄科技大學，目前就讀輪機工程系3年級，她說，輪機系出路廣，跑船、考公務員都可以，想要趕快自力幫助媽媽。

她努力保持成績在前段班拿獎金，也在校內工讀，放假就瘋狂打工，賺錢繳學雜費、生活費，「不拿家裡錢就是對媽媽最大的幫助」。因一切靠自己，她很節儉，每天控制只花1、200元，今天拿到2萬元助學金，她開心說，可以拿來繳學雜費、房租，買一些文具，壓力小很多。

頒獎儀式請來太魯閣族自立青年「阿海」分享，他家住萬榮鄉，父母書讀得不多，打零工養活他們4兄弟，從小就接受世界展望會、家扶中心的幫助，大學畢業後返鄉從事熱愛的戶外運動工作，利用休假時回饋家扶，帶領與他有同樣生命經歷的孩子職涯探索，他鼓勵受扶助的孩子們不要自卑，勇於朝目標前進，所有人都會伸手援手。

今天頒獎典禮有400位受助生參加，花蓮家扶扶幼委員會主委胡毓恩、輔導主委蕭雄彰、榮譽主委蕭崎昌，縣議員魏嘉賢、張美慧、楊華美、吳東昇等人到場，與助學人上台，手持香菇、火花、無敵星星、鐵鎚和葉子道具，代表以行動支持補足學子求學階段必要的五大精神：成長和發展、創造力和熱情、信心。

花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生，請來自立青年「阿海」分享生命歷程。記者王燕華／攝影
花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生，請來自立青年「阿海」分享生命歷程。記者王燕華／攝影
下周就要開學，花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生，400多人參加。圖／花蓮家扶中心提供
下周就要開學，花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生，400多人參加。圖／花蓮家扶中心提供
下周就要開學，花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生。記者王燕華／攝影
下周就要開學，花蓮家扶中心今天頒發獎助學金給受扶助的學生。記者王燕華／攝影

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