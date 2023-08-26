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基隆無障礙公車比率47遠低全國平均71% 議員批不夠友善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆無障礙公車比率47遠低全國平均71%，議員批不夠友善。記者游明煌／攝影
基隆無障礙公車比率47遠低全國平均71%，議員批不夠友善。記者游明煌／攝影

基隆市政府公車處長期以來累計虧損達19億，基隆審計室發現，因為營運資金長期短缺，無礙礙低底盤公車配置不足，去年全部155輛公車僅有73輛，占47%，遠低於全國平均值71%。市府表示，年底會再有6輛低底盤交貨，逐年爭取經費汰換。

審計室審查報告指出，基隆市公車處肩負大眾運輸服務及照顧偏遠地區基本交通政策責任，長期不敷支出，雖經市府及交通部公路總局補貼，仍長期營運虧損，至去年累計虧損19億元。

基隆審計室說，市府為營運周轉向銀行舉借短期借款金額已達11億，政府目前全力推動市區電動公車，推估基隆汰換現有公車需17億，最好情況是公路總局及環保署核定最高補助額度，公車處仍至少需負擔6億，未來財務負擔相當沉重。

審計室認為，無礙礙公車配置不足，去年統計全部155輛公車僅有73輛，占47%，遠低於全國平均值71%，應檢討無障礙公車的數量，建議加強分析社福卡刷卡乘車資訊。

議員陳宜說，搭公車有很多長者、媽媽帶著小朋友，市府對這些族群應更友善，身障者多半是搭計程車居多，採購無障礙公車應加快速度。

議員呂美玲表示，前市府不夠重視，汰換低底盤公車速度太慢，現在新市府要加快腳上來補足，因為基隆長者、身障者很需要無障礙公車搭乘。

市公車處說明，目前低底盤有73輛，多符合無障礙，全處增為162輛，今年已提升比率為45.6%，今年底預計有6輛會交貨，比率可提升為48.8%。因公路總局目前僅推動電動公車汰換計畫，無柴油低底盤汰換計畫，基隆市電動公車汰換尚在積極評估中。若採購目前市面上中古低底盤公車，因變更業者需補繳大額貨物稅，採購困難，仍積極尋找可行方案。

交通處長王圳宏表示，交通處會協助向公路總局爭取補助，無障礙公車除了低底盤外，車內還要有無礙障設施如設有輪椅區等。因為外縣市的公車多為民營，汰換速度才會比較快，基隆尚未民營化，汰換速度要視財政狀況。

基隆無障礙公車比率47遠低全國平均71%，議員批不夠友善。記者游明煌／攝影
基隆無障礙公車比率47遠低全國平均71%，議員批不夠友善。記者游明煌／攝影

公車 基隆 身障者

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