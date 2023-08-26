蘇拉颱風下周靠近台灣 宜蘭加速疏通被枯木阻塞的河道

今年第9號颱風「蘇拉」今天轉為中度颱風，下周三、四最靠近台灣，氣象粉專點名宜花東與南投最可能受到影響。宜蘭縣政府目前已令消防局密切關注颱風動向，加強整備縣內28處抽水站，水利署第一河川局也緊急辦理河道清淤等作業。

中央氣象局指出，蘇拉颱風今天上午2時許增強為中颱，目前位於恆春東南方約410公里的海面，周末會在菲律賓東方海上打轉，預估下周二開始更接近台灣，最快周二發布海上颱風警報，周三、周四最靠近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」點名，花蓮、宜蘭、台東、南投4縣市應做好防颱準備。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，目前颱風路線尚不確定，已請消防局密切注意颱風動向，待明朗後會採取相關必要措施，也請水利資源處檢視、加強整備縣內28處抽水站、46組大型移動式抽水機，務必在颱風靠近時能立即投入使用。

宜蘭縣消防局指出，根據中央氣象局預估，蘇拉颱風從巴士海峽穿過台東機率較高，但周末會在菲律賓附近海域打轉，北轉後還會有變數，要到下周一才會明朗；海上警報發布後，宜縣就會開設災害應變中心，準備好橡皮艇等救生器材，加強岸邊巡視。