蘇拉颱風下周靠近台灣 宜蘭加速疏通被枯木阻塞的河道
今年第9號颱風「蘇拉」今天轉為中度颱風，下周三、四最靠近台灣，氣象粉專點名宜花東與南投最可能受到影響。宜蘭縣政府目前已令消防局密切關注颱風動向，加強整備縣內28處抽水站，水利署第一河川局也緊急辦理河道清淤等作業。
中央氣象局指出，蘇拉颱風今天上午2時許增強為中颱，目前位於恆春東南方約410公里的海面，周末會在菲律賓東方海上打轉，預估下周二開始更接近台灣，最快周二發布海上颱風警報，周三、周四最靠近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」點名，花蓮、宜蘭、台東、南投4縣市應做好防颱準備。
宜蘭縣副縣長林茂盛表示，目前颱風路線尚不確定，已請消防局密切注意颱風動向，待明朗後會採取相關必要措施，也請水利資源處檢視、加強整備縣內28處抽水站、46組大型移動式抽水機，務必在颱風靠近時能立即投入使用。
宜蘭縣消防局指出，根據中央氣象局預估，蘇拉颱風從巴士海峽穿過台東機率較高，但周末會在菲律賓附近海域打轉，北轉後還會有變數，要到下周一才會明朗；海上警報發布後，宜縣就會開設災害應變中心，準備好橡皮艇等救生器材，加強岸邊巡視。
一河局長董志剛表示，水利署昨日下午召開蘇拉颱風整備視訊會議，一河局也已著手加強水門、抽水機與溪州排水等熱點的整備，並發現員山鄉大湖溪河道深槽有枯木阻礙水流，緊急辦理河道清淤作業將枯木清除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言