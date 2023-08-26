來自羅東的水裡蛟龍攀上高空 龍舟隊改組搶孤常勝軍志在奪冠

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聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宏鎰搶孤隊8月16日晚上焚香祝禱，開始今年第一次練習。記者陳敬丰／攝影
宏鎰搶孤隊8月16日晚上焚香祝禱，開始今年第一次練習。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城搶孤9月14日即將登場，是疫情後睽違3年的復辦，縣內各搶孤隊伍摩拳擦掌，準備展現飛簷走壁的功夫。宏鎰搶孤隊是本屆團體賽奪冠熱門之一，他們的前身是龍舟隊，近幾年躍出水面、攀上空中，採取系統式訓練成績斐然，今年也志在奪冠。

來自羅東的陳昱璋是宏鎰搶孤隊的召集人，原來是羅東鎮公所龍舟隊的選手，隊員來自宜蘭各鄉鎮，從20多歲的年輕人到50多歲的中壯年都有，7、8年前隊伍改組，轉而參加搶孤，「大家每年總要聚一次，玩哪個項目都可以」。

雖說是「玩」，還是要全力以赴，羅東鎮公所搶孤隊成立後積極尋找練習場地，在空地上立起模擬孤柱，也搭建孤棚練習從孤柱翻上孤棧的技術，購置軟墊、安全套索、麻繩等安全設備，利用下班或假日等空閒時間練習，也和有經驗的老牌搶孤隊取經，成軍第一年就奪冠。

陳昱璋回憶，他們剛開始參賽時，頭城搶孤還沒有那麼競技化，較無系統訓練的隊伍，比賽時也少見到團隊合作；他們這幫划龍舟的「門外漢」加入後，越來越多隊伍展開系統化訓練，且更注重隊員合作，傳統的民俗活動與現代的體育競技慢慢融合。

搶孤是高難度競技，考驗攀爬的技巧、四肢與核心的肌力，也須克服心理的恐懼，正式比賽時選手身上護具更少，過去曾發生摔落去世的意外，近年防護措施雖較完備，選手們仍須做好覺悟才能攀上孤柱；爬到孤柱頂後要翻過孤棚上孤棧，這個過程有時間限制，要控制好體力才能及時翻過，一舉攻頂鋸下順風旗。

隊中最年輕的趙子傑才24歲，過去也是龍舟隊的一員，今年第一次參加搶孤，雖然技巧要和前輩學習，卻沒有菜鳥的畏怯，練習時就算無法登頂，仍不斷要求「再來一次」。為什麼要這麼拚？他想了想，撓著頭說，「登頂過一次，就會想再來一次」，搶孤是民俗競技、朋友間的盛會，也是對自己的挑戰。

今年頭城搶孤復辦，在隊員奔走下，陳昱璋再次召集隊伍，這次由蘭陽21世紀不動產宏鎰集團贊助，移師溪北，練習場地完善依舊；8月16日是農曆7月1日鬼門開，搶孤隊焚香祝禱，開始今年第一次練習，目標再次奪下團體賽冠軍，並突破過去的紀錄。

宏鎰搶孤隊前身是羅東鎮公所龍舟隊，今年則由蘭陽21是紀不動產宏鎰集團贊助。記者陳敬丰／攝影
宏鎰搶孤隊前身是羅東鎮公所龍舟隊，今年則由蘭陽21是紀不動產宏鎰集團贊助。記者陳敬丰／攝影
24歲的趙子傑是隊中最年輕的成員，第一次參加搶孤，之前的練習中就曾攀上孤柱頂端。記者陳敬丰／攝影
24歲的趙子傑是隊中最年輕的成員，第一次參加搶孤，之前的練習中就曾攀上孤柱頂端。記者陳敬丰／攝影
搶孤隊的訓練相當系統，各項安全措施如軟墊、護具、繩索一應俱全。記者陳敬丰／攝影
搶孤隊的訓練相當系統，各項安全措施如軟墊、護具、繩索一應俱全。記者陳敬丰／攝影
練習場地一角的模擬孤棚，正式比賽時選手爬到孤柱頂，就要翻上孤棚到孤棧上，繼續攻頂，搶先鋸下順風旗贏得勝利。記者陳敬丰／攝影
練習場地一角的模擬孤棚，正式比賽時選手爬到孤柱頂，就要翻上孤棚到孤棧上，繼續攻頂，搶先鋸下順風旗贏得勝利。記者陳敬丰／攝影
宜蘭頭城搶孤9月14日即將登場，是疫情後睽違3年的復辦，縣內各搶孤隊伍摩拳擦掌開始練習，準備一決高下。記者陳敬丰／攝影
宜蘭頭城搶孤9月14日即將登場，是疫情後睽違3年的復辦，縣內各搶孤隊伍摩拳擦掌開始練習，準備一決高下。記者陳敬丰／攝影
宏鎰搶孤隊的練習場地，有2根模擬孤柱、軟墊繩索等安全措施，距離頭城搶孤剩1個月，隊員晚上集合練習。記者陳敬丰／攝影
宏鎰搶孤隊的練習場地，有2根模擬孤柱、軟墊繩索等安全措施，距離頭城搶孤剩1個月，隊員晚上集合練習。記者陳敬丰／攝影

搶孤 羅東 宜蘭

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