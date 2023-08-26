台東縣內第6處 池上設新住民服務據點

台東縣政府昨攜手外籍配偶協會成立池上鄉新住民社區服務據點，成為縣內第6處，提供新住民朋友各項難題諮詢及申辦服務，讓縱谷地區的姐妹們不必再到處奔波。

台東縣新住民約4500人，女性約占9成，面對語言溝通、文化觀念、飲食習慣的不同，如何融入台灣生活是每名新住民的課題。

台東縣政府2010年起結合外籍配偶協會成立新住民社區服務據點，幫遠嫁來台的姐妹面對生活大小事，目前在台東市區、南迴及縱谷地區已相繼成立5處服務據點，昨天池上鄉再增一處。

新成立的池上鄉新住民社區服務據點，是台東縣第6處，新住民朋友特地身著國服或傳統服飾，以辦喜事心情出席揭牌活動。來自越南的阮氏姐妹說，她嫁來台東12年，以前要辦理事情或問問題，都要跑市區一趟，現在池上成立據點，不必再奔波遠途。泰國新住民二代伊柔說，透過二代倍力計畫即能在據點學自己的母語，日後有機會回到泰國就業，就能打好基礎。