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基隆市區超跑炸街爭議 藍綠交鋒

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市「超跑嘉年華」封閉中正路南下車道，展示直線加速動態秀，因塞車引發爭議。圖／基隆市府提供
基隆市「超跑嘉年華」封閉中正路南下車道，展示直線加速動態秀，因塞車引發爭議。圖／基隆市府提供

基隆市政府上周六日連續2天舉辦「超跑嘉年華」，封閉中正路南下車道展示直線加速動態秀，「跑車炸街」吸引不少雙北民眾爭睹搶拍，卻引爆議會藍綠交鋒，綠營砲轟造成塞車、噪音擾民，地點不當，藍營則肯定成功行銷基隆。市長謝國樑說，2天吸引3.6萬人次，會滾動檢討，未來會移到更適合地方辦理。

民進黨議員昨接連表示，不反對辦大型活動，但批評在市中心辦跑車活動地點不當，封路改道塞車引民怨。

鄭文婷說，周六到晚上8點還在塞車，車子轟隆隆噪音，中正路沿線住戶覺得刺耳不舒服。張顥瀚指出，救護車也得改道，幸好當天沒有緊急狀況，認為規畫不夠周全。張之豪指中正路、義一路一帶有20多家婦幼相關診所，有孕婦被塞在路中，造成困擾，對婦幼欠缺考量。施偉政指看到很多改裝車，諷是改裝車大集合。

針對民進黨砲轟，國民黨議員反擊，指不該一味抹殺市府努力。曾紀嚴說，吸引很多雙北民眾來消費，創造經濟效益，但建議可移往郊區。郭美秀也表示，行銷是成功的，但可以更周延。連恩典說，吸引很多年輕人來基隆。

無黨籍議員張芳麗認為，活動是正面的，讓新北、台北人感受到基隆的改變。議長童子瑋決議，辦理大型活動場地要更慎重及有完整配套。

交通處長王圳宏說，有完整交通維持計畫，包括交通疏導、接駁運輸、停車設施等。疫後拚觀光，帶動觀光產業復甦，首日吸引2.4萬人次，第2天也有1.2萬人。

王圳宏說，未來再辦地點會詳細研議，郊區是評估的方向，以安全性為主要考量，其次是交通影響、觀光益效、人潮等因素，會多方聽取意見。有人建議外木山湖海路、八斗子調和街等都不錯，湖海路有山有海，且有筆直路段，車道和人流可以適當區分；調和街近海科館，道路也寬闊。

謝國樑指出，未來會精進計畫，移到更適合的地方，周六到基隆觀光人潮本來就比較多，活動當天其實車流如同周六多一些，並未很堵塞，並指電動車是未來的趨勢，未來考慮辦相關賽事。

長榮桂冠業務部副理崔清華表示，19、20日因為超跑活動訂房營收約增5.5%，促進觀光及消費。

基隆 塞車 議員

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