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宜蘭通勤月票墊付 議會加班審核通過

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣議會第二次臨時會告一段落，預算墊付案審議進度落後，甚至包含通勤月票1億2700萬元的預算。副議長陳漢鍾提議授權議長張勝德先行同意較急迫的案子，正反雙方意見不一。張勝德拍板延長會議審完墊付案，終於審完所有預算墊付案。

預算墊付案是指「中央核定補助款，但款項尚未撥下，地方政府先行墊付」，一般而言較容易通過，放在臨時會審議。

縣府今年度送審的預算墊付案超過100筆，但審核進度落後，第102案「住宿式服務機構使用者補助」1億4092萬元、第112案「員山國小運動場整建計畫」842萬元，以及第115案通勤月票，都有來不及審議的危險。

無黨籍議員陳福山要求將通勤月票案提前審議，國民黨籍議員黃浴沂也要求提前審員山國小案，獲大會同意。陳漢鍾認為，預算墊付案審不完總不能放著，提議休會期間由議會授權張勝德，先簽核同意急迫性較強的墊付案，得到12位議員附議。

無黨籍議員黃定和跳出來反對，表示此舉不符合規定，若預算直接由議長同意，還要議會幹嘛？當場提議之後所有預算、決算都讓議長同意就好，不必再送議會審；民進黨籍議員謝燦輝則認為，就算要先簽核，也應該由國民黨團、民進黨團及無黨籍黨團總召「三長」和正副議長共同簽核。

上午議會未得到共識，下午正反意見仍無法統一，張勝德遂提出延長臨時會，直到將墊付案全部審完，並對陳漢鍾的提議得到共識，再結束臨時會，得到多數人同意，終於將包含通勤月票、員山國小操場整建等案全數審議通過，大會最後也同意往後若再出現類似狀況，可由張勝德先行簽核。

議員 國民黨 民進黨

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