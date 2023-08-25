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台東傳愛16年 衛理公會捐課輔費助偏鄉童

中央社／ 台東縣25日電

財團法人中華基督教衛理公會等單位，今天捐贈台東17所偏鄉國小弱勢學生課後輔導費，這是公會第16年幫助台東偏鄉學生。

捐贈儀式於今天上午11時在台東縣政府教育處舉行，中華基督教衛理公會大直衛理堂主任牧師王先緻、沛恩堂主任牧師侯協明、永康衛理堂主任牧師石鎮瑜、台北衛理堂委員牟維丹、台北衛理堂幼稚園主席葉麗貞、大直衛理堂執事黃琡斐及台南衛理堂社關委員邢敏華等參加。

王先緻將支票捐贈台東縣府教育處轉發學校，計捐贈太麻里鄉三和國小等17校111學年度課輔經費新台幣107萬1211元，他希望藉以拋磚引玉讓社會有更多的慈善公益發酵，讓台灣這塊土地更美好。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣幅員廣闊，有些學童家庭經濟困難，但不具原住民身分，也非低收入戶，因此很難獲得補助，感謝衛理公會藉由每年辦理「展開天使的翅膀」慈善募款活動，匯集各界愛心，為這群經濟困難卻無法得到補助的學生付出心力。

饒慶鈴表示，衛理公會從民國96年迄今為台東學童募得共約2300萬元，陸續捐贈包括代辦費、學雜費、早餐及課輔費用等。

主任 偏鄉

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