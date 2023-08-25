台東第6處新住民服務據點成立 縱谷新住民朋友不再奔波

台東縣府攜手外籍配偶協會今成立「池上鄉新住民社區服務據點」。成為縣內第6處新住民社區服務據點，協助新住民朋友各項難題諮詢及申辦服務。

縣府社會處表示，據點服務項目包括性別平等促進方案、心理與法律諮詢，家庭增能支持、二代培力計畫等，藉由一系列服務措施，提升新住民朋友權益。

台東縣新住民人口數計4500人，如何融入台灣生活是每個剛到台東的新住民最困擾的事，尤其面對語言溝通、文化觀念、飲食習慣等，必須克服。

因此，自2010年起縣府結合外籍配偶協會辦理成立新住民社區服務據點，目前已有市區、南迴擊縱谷地區相繼成立，累計有5處服務據點，並持續增加。

今天成立的「池上鄉新住民社區服務據點」，成為縣內第6處新住民社區服務據點，新住民朋友都身著國服或傳統服飾，以辦喜事心情出席揭牌活動。

「有據點以後辦事情很方便。」來自越南的阮氏姊妹說，她嫁來台東12年，以前要辦理事情或詢問問題，都要跑市區一趟，現在有據點了，不再奔波。