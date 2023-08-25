成立一甲子 芥菜種會花蓮習藝所再起 創造長者工作機會

基督教芥菜種會60年前在花蓮縣新城鄉北埔村成立習藝所，提供原住民婦女護理、保母班等課程，許多人的生命因此翻轉；後來因時空環境改變一度停辦，今年再起，轉型為創造長者工作機會的場域，同時開辦編織、烘焙班，為社區創造工作機會，也讓長輩活躍老化。

芥菜種會成立於1952年，是全台第一個立案的社福機構，服務弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等。創辦人宣教士孫理蓮關注到花蓮原住民資源極度欠缺，1963年在北埔購地設立習藝所，陸續開辦墊腳石學校及裁縫、美髮、護理、保姆等免費技職課程。

隨著時空環境轉移，花蓮習藝所轉型，2011年起推展老人社區工作，近年來藉由烘焙習得米月餅、夢想50+COFFEE與熟齡打工換宿等方式，打造為創造長者工作機會的場域。芥菜種會昨天宣布「習藝所再起」，執行長李肇家說「要把創辦人所走的路再走一遍」。

芥菜種會表示，今年重開技藝班，以「創造工作機會」為宗旨，除了烘焙坊、編織班，近期新開辦「夢想50+COFFEE」，訓練4名平均年齡68歲的長者成為「社區銀賓員」，由店長帶領，每天上班6到8個小時，依工作時數可以賺取1萬到2萬元不等薪資，這是她們人生第一份工作，能有彈性工時和合理薪資，讓她們相當珍惜。

其中最年長的陳芳郁已72歲，煮咖啡是她第一份工作。她說，每完成一杯咖啡都有滿滿成就感，體力、頭腦都變年輕了。

李肇家說，習藝所藉由社區工作模式持續扶助弱勢，目前服務54人，包括夢想50+ Coffee、原民熟齡婦女編織班和烘焙教室第一梯次培力學員24位，持續開班中，園區也設C級巷弄長照站，服務30名長者。