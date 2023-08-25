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基隆推動LINE檢舉 亂丟垃圾告發182件

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府結合在地意象的動漫人物，宣傳10月將提高裁罰金額與檢舉獎金。記者游明煌／攝影
基隆市政府結合在地意象的動漫人物，宣傳10月將提高裁罰金額與檢舉獎金。記者游明煌／攝影

基隆市為落實推動乾淨家園政策，在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」，2個月來有近900名熱心民眾加入會員，近2個月接獲檢舉近300件，已開出告發單182件，最多是亂丟菸蒂，其次是亂丟圾圾、吐檳榔汁等。

市府發言人余治明說，基隆吸引許多外地觀光客來消費遊玩，也增加不少垃圾量，市府與在地知名藝術家廖志祥合作推動漫文宣，廖志祥曾以基隆特色小吃設計「基隆少女吉古拉」等一系列作品，深受市民喜愛。

余治明說，市府嘗試以動漫風格融入官方宣傳，呈現更新鮮的視覺體驗，海報會陸續張貼在各區公所、戶政事務所、里辦公處、里民會堂等人潮聚集處。

市府自今年10月1日起，將亂丟垃圾檢舉獎金從實收罰鍰50%提高至75%，將裁罰金額從最低2400元，提升至3600元加重裁罰。

一名住市區光一路居民說，高速公路橋下常有人亂丟家戶垃圾，支持罰重一點才有嚇阻作用，現在能透過LINE檢舉，操作很方便。

議長童子瑋說，單從提高罰金不能徹底解決問題，要有整體處理配套及宣導教育作為，多管齊下才有效果。

基隆 LINE 藝術家

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