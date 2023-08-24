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歷史建築基隆南號誌樓火警 DNA證實街友抽菸點蚊香惹禍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
歷史建築基隆南號誌樓火警，DNA查出街友抽菸點蚊香惹禍。圖／文化局提供
歷史建築基隆南號誌樓火警，DNA查出街友抽菸點蚊香惹禍。圖／文化局提供

被列為歷史建築台鐵基隆南號誌樓轉轍站，今年1月發生火警，市府文化局災後勘驗轉轍器尚安好，部分木料構件遭火燒損壞。採得菸蒂DNA為杜姓街友，鑑識結果為點蚊香引起，杜男坦承有抽菸及點蚊香，檢方偵結依公共危險罪嫌起訴。

起訴書指出，火警經鑑識人員採證認定是蚊香引燃，警方也找到2根菸蒂，經DNA比對為杜姓街友，他到場坦承火警前一晚在號誌樓內過夜，曾抽菸，因蚊子多有點蚊香。

市府文化局說，今年1月有民眾聽到到南號誌樓有爆裂聲響，查看發現南號誌樓冒出陣陣黑煙，通報消防單位及台鐵局。文化局文資科前往查看。

市府說，「基隆站南北號誌樓轉轍站」民國93年10月公告為歷史建築。興建於日治時期，是目前全台灣唯一南北兩端皆保留的號誌樓轉轍站。建物、土地所有權均為交通部台灣鐵路管理局所管轄。

「歷史建築基隆站南號誌樓轉轍站修復及再利用計畫」，去年12月由台鐵局續辦修復再利用工程採購發包作業。文化局已回報文化部文化資產局，請台鐵局做災損前後清點及比對，並盡速啟動修復再利用工程。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

歷史建築基隆南號誌樓火警，DNA查出街友抽菸點蚊香惹禍。圖／文化局提供
歷史建築基隆南號誌樓火警，DNA查出街友抽菸點蚊香惹禍。圖／文化局提供

歷史建築 文化局 台鐵

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