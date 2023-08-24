0206花蓮地震紀念裝置 雲翠大樓舊址前揭幕

花蓮0206地震距今5年，花蓮縣文化局爭取震災善款，由藝術家設計2件戶外紀念裝置，位於雲翠大樓舊址前的作品「冬日最後一朵雲」今天揭幕，盼撫慰受難者、悼念罹難民眾。

藝術家蔡文慶創作的「冬日最後一朵雲」，設置在雲翠大樓舊址前的萬壽抽水站綠地，作品以白大理石、黑大理石組成3件立式作品，象徵花蓮人遭逢巨變展現的堅韌精神。

石刻鐘表時間停留在震災發生時間，並徵選14首詩文，悼念不幸在雲翠大樓罹難的14名住戶；蔡文慶說，作品記錄地震發生當下時刻，也展現災後重建的光明景象。

另一件作品「洄」由藝術家吳建福創作，將放置在花蓮縣防災教育館前，配合明年落成後一同揭幕；吳建福說，將以作品轉換地震的物理現象，結合花蓮山水意象，傳達人與自然的防災守護觀念。

花蓮縣文化局指出，希望藉由藝術力量，帶給受難者撫慰，表達對協助救災無名英雄的感謝，也象徵花蓮人面對巨大災難的勇氣，作品將永久設置，透過藝術語言，凝視過去歷史痕跡。

2018年2月6日深夜，花蓮發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度達7級，造成雲翠大樓等4棟建物傾斜倒塌，釀17死200多人輕重傷。