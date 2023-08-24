劉銘傳路刨鋪完工 基市府：巷弄統一挖埋整合首例

在基隆市政府整合下，劉銘傳路今天完成道路刨鋪，網友戲稱一夜之間完成F1等級賽道，歡迎在這邊舉辦超跑嘉年華。市府指出，這是狹窄巷弄道路統一挖埋整合首例。

基隆市議會議長童子瑋今天前往現場勘查，接受媒體訪問說，各種管線單位不斷分別開挖劉銘傳路，長期下來嚴重影響居民生活品質，他在7月要求市府工務處整合所有管線單位施工完畢後，再由工務處刨鋪。

童子瑋說，感謝工務處還給居民應有的生活品質，劉銘傳路的施工品質足以作為示範道路，甚至有里民戲稱是F1等級賽道，歡迎在此舉辦超跑嘉年華，盼基隆所有道路都可以此作為標準並做好管控，相信基隆的道路品質未來一定會更好。

工務處指出，劉銘傳路寬度僅約5公尺至7公尺，因屬於早期發展街廓，不僅自來水管老舊且尚未建置汙水幹管等，加上銘傳國中辦理校舍改建，有許多大型工程車進出，若任由各單位進場，勢必增加居民和學生通行風險。

工務處表示，經積極整合各管線單位量能，並在暑假期間密集施工縮短工期，共建置400公尺下水道汙水幹管，並汰換300公尺老舊自來水管線，另布設400公尺中華電信光纜，在各單位努力下，今天清晨完成路面刨鋪，提前於銘傳國中開學前完成。