快訊

「2024太重要」闖侯友宜本命區 郭台銘高喊：我出來選大家挺我

劉銘傳路刨鋪完工 基市府：巷弄統一挖埋整合首例

中央社／ 基隆24日電

基隆市政府整合下，劉銘傳路今天完成道路刨鋪，網友戲稱一夜之間完成F1等級賽道，歡迎在這邊舉辦超跑嘉年華。市府指出，這是狹窄巷弄道路統一挖埋整合首例。

基隆市議會議長童子瑋今天前往現場勘查，接受媒體訪問說，各種管線單位不斷分別開挖劉銘傳路，長期下來嚴重影響居民生活品質，他在7月要求市府工務處整合所有管線單位施工完畢後，再由工務處刨鋪。

童子瑋說，感謝工務處還給居民應有的生活品質，劉銘傳路的施工品質足以作為示範道路，甚至有里民戲稱是F1等級賽道，歡迎在此舉辦超跑嘉年華，盼基隆所有道路都可以此作為標準並做好管控，相信基隆的道路品質未來一定會更好。

工務處指出，劉銘傳路寬度僅約5公尺至7公尺，因屬於早期發展街廓，不僅自來水管老舊且尚未建置汙水幹管等，加上銘傳國中辦理校舍改建，有許多大型工程車進出，若任由各單位進場，勢必增加居民和學生通行風險。

工務處表示，經積極整合各管線單位量能，並在暑假期間密集施工縮短工期，共建置400公尺下水道汙水幹管，並汰換300公尺老舊自來水管線，另布設400公尺中華電信光纜，在各單位努力下，今天清晨完成路面刨鋪，提前於銘傳國中開學前完成。

基隆 童子瑋

延伸閱讀

影／看你基隆嘸 郭台銘：基隆蓋一個捷運有那麼困難嗎？

郭台銘基隆造勢政壇支持者曝光 退國民黨呂美玲、張芳麗入列

PLG／睽違多年！基隆迎來職籃賽事 高雄鋼鐵人熱身賽10月開打

鷄籠中元祭8/29放水燈 張逸軍領軍舞出好願在人間

相關新聞

宜蘭首屆《五漁罟浪祭》將在外澳登場 精彩活動玩嗨9天

暑假以來宜蘭的大型活動接連登場，首屆《五漁罟浪祭》9 月9 日起在衝浪勝地的外澳海灘舉行9天，結合頭城鎮在地元素規劃沙灘...

礁溪鄉外來住民多 鄉長首創送背心給鄰長免被誤認詐騙

鄰長是第一線勞苦功高的服務人員，礁溪鄉近年來蓬勃發展，外來人口及空屋率創高，為避免熱心鄰長被誤認為是詐騙集團，鄉長張永德...

LINE檢舉亂丟垃圾基市告發300件 丟菸蒂最多10月起3600

基隆市為落實推動乾淨家園政策，在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」，2個月來已有近900位熱心民眾加入會員，...

基隆巷弄道統一挖埋整合首例 劉銘傳路完工不再擾民

基隆市過去只有在示範道路等級的工程時，才會進行各類地下管線的整合，劉銘傳路則是針對狹窄巷弄道路整合的第一例。市府積極整合...

基隆水黃濁 水公司致歉：不會再發生

基隆市中正、信義區去年夏季發生高地嚴重缺水，引發民怨，今年7月暖暖區又發生水質黃濁、有異味、餘氯很高，引起用戶不滿。基隆...

台東富岡漁港 規畫釣魚專區

台東富岡漁港魚類豐富是釣客公認好釣場，平日吸引不少釣客下竿垂釣，但也伴隨製造不少垃圾、破壞環境，縣府規畫設「釣魚專區」專...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦