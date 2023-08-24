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平均年齡68歲咖啡店員 花蓮習藝所培訓長者就業

中央社／ 花蓮縣24日電

基督教芥菜種會長期投入偏鄉原住民技職培訓，近年在花蓮習藝所開設烘焙課、編織課程，其中員工平均年齡68歲的夢想50+咖啡店，員工戴著老花眼鏡、細心操作咖啡機，架勢十足。

72歲的陳芳郁是「社會新鮮人」，過去是家庭主婦，來到習藝所「夢想50+COFFEE」開始人生第1份工作，她說，剛開始很害怕，聽到機器運作聲都會緊張，擔心做不好。

「夢想50+COFFEE」4名員工平均年齡68歲，大家戴起老花眼鏡挑咖啡豆，學習操作咖啡機，陳芳郁說，每完成1杯咖啡都有滿滿成就感，覺得體力、頭腦都變清楚了。

店長「春天」說，這群員工很認真學習，拿著筆記寫下操作步驟，反覆練習確認步驟，工作上沒有阻礙，反而常受到員工們鼓勵，分享人生智慧。

芥菜種會今天舉行花蓮習藝所再起記者會，正式對外介紹這處位於花蓮縣新城鄉基地空間，提供原民長者、有就業需求民眾免費技職培育工作，近年也有針對青少年設有技職探索服務。

芥菜種會統計，習藝所服務人數約54人，包括夢想50+COFFEE、原民熟齡婦女編織班和烘焙教室第1梯次培力學員，目前仍在持續開班中，另有C級巷弄長照站服務人數約30人。

花蓮習藝所主任江愛美說，很多學員肩負家庭照顧責任，很難配合一般職場上下班時間，因此長期沒有穩定工作，習藝所提供彈性的上班時間，且培訓期就有補貼薪資，學員們都很珍惜這份工作。

江愛美說，學員平均每天上班6至8小時，薪資約新台幣1萬到2萬餘元，對他們來說，是從零收入到上萬元收入，學員們都很感激。今年有學員順利從習藝所畢業，在外就職，遇到工作困難，還經常回來詢問。

芥菜種會是台灣第1個立案的社福機構，服務包括弱勢兒少、原住民、烏腳病患等，花蓮習藝所位於新城鄉北埔村，過去是原住民族技職學校，有護理班、保母班、裁縫班等免費技職教育。

芥菜種會執行長李肇家說，邀請民眾到習藝所為學員加油鼓勵，也可透過「習得夢想號」愛心平台支持他們，每盒月餅、茶及咖啡，都是來自習藝所生產。

咖啡 夢想 花蓮

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