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礁溪鄉外來住民多 鄉長首創送背心給鄰長免被誤認詐騙

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉是全縣第一個送公務背心給鄰長的鄉鎮市公所，今後鄰長下鄉跑基層、 發送傳單及宣導品更安全便利。圖／鄉公所提供
礁溪鄉是全縣第一個送公務背心給鄰長的鄉鎮市公所，今後鄰長下鄉跑基層、 發送傳單及宣導品更安全便利。圖／鄉公所提供

鄰長是第一線勞苦功高的服務人員，礁溪鄉近年來蓬勃發展，外來人口及空屋率創高，為避免熱心鄰長被誤認為是詐騙集團鄉長張永德今天贈送每位鄰長一套背心，背心胸前標註是第幾鄰的鄰長，這同時也是宜蘭縣第一個送給鄰長背心的鄉鎮市公所，首創之舉。

礁溪鄉公所今天送出「鄰長背心」共317套，很多鄰長到公所二樓領取，鄰長饒琳說，穿上背心，整個人精神都容光煥發，代表團隊精神，也覺得要把鄰長的角色做得更好。

鄉長張永德表示，鄰長深入基層，發揮的力量是最可貴的，鄰長不但是服務鄰里、推動鄉政的第一線，更是落實宣導鄉政的關鍵，這件背心象徵「榮譽感」，期朌鄰長們與公所一起努力打拚，秉持熱情為公所與民眾扮演最佳溝通橋梁。

貼心的是，鄉公所為了表示對鄰長重視，特別要求村幹事逐一到鄰長家中為鄰長套量背心尺寸大小，正面燙印礁溪溫泉寶寶及村別鄰別標示，背面印製礁溪溫泉標章及溫泉勝地接軌國際等字樣，穿著鄰長背心下鄉服務，老人家就不會誤認熱心鄰長是「詐騙集團」。

另外根據內政部統計，近年來礁溪鄉外來人口多，帶動發展，卻也造成空屋率不但是縣內最高的鄉鎮市，在全國排名也在前段班，今後鄰長穿上這套背心，提高辨識度，也可以讓外地到礁溪鄉的住民不致於誤解，服務民眾及推動鄉政都更加順利。

礁溪鄉公所是全縣第一個送背心給鄰長的鄉鎮市公所，今後鄰長下鄉跑基層、 發送傳單及宣導品更安全便利。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所是全縣第一個送背心給鄰長的鄉鎮市公所，今後鄰長下鄉跑基層、 發送傳單及宣導品更安全便利。圖／鄉公所提供

礁溪鄉外來居住的人口多，鄰長是基層服務的第一線人員，穿上背心好辨識，下鄉跑基層更便利。記者戴永華／攝影
礁溪鄉外來居住的人口多，鄰長是基層服務的第一線人員，穿上背心好辨識，下鄉跑基層更便利。記者戴永華／攝影

鄰長穿上背心、高興比讚，以後下鄉服務不會再被民眾誤認為是詐騙集團。記者戴永華／攝影
鄰長穿上背心、高興比讚，以後下鄉服務不會再被民眾誤認為是詐騙集團。記者戴永華／攝影

詐騙集團 溫泉 鄉長

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