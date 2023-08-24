礁溪鄉外來住民多 鄉長首創送背心給鄰長免被誤認詐騙

鄰長是第一線勞苦功高的服務人員，礁溪鄉近年來蓬勃發展，外來人口及空屋率創高，為避免熱心鄰長被誤認為是詐騙集團，鄉長張永德今天贈送每位鄰長一套背心，背心胸前標註是第幾鄰的鄰長，這同時也是宜蘭縣第一個送給鄰長背心的鄉鎮市公所，首創之舉。

礁溪鄉公所今天送出「鄰長背心」共317套，很多鄰長到公所二樓領取，鄰長饒琳說，穿上背心，整個人精神都容光煥發，代表團隊精神，也覺得要把鄰長的角色做得更好。

鄉長張永德表示，鄰長深入基層，發揮的力量是最可貴的，鄰長不但是服務鄰里、推動鄉政的第一線，更是落實宣導鄉政的關鍵，這件背心象徵「榮譽感」，期朌鄰長們與公所一起努力打拚，秉持熱情為公所與民眾扮演最佳溝通橋梁。

貼心的是，鄉公所為了表示對鄰長重視，特別要求村幹事逐一到鄰長家中為鄰長套量背心尺寸大小，正面燙印礁溪溫泉寶寶及村別鄰別標示，背面印製礁溪溫泉標章及溫泉勝地接軌國際等字樣，穿著鄰長背心下鄉服務，老人家就不會誤認熱心鄰長是「詐騙集團」。

另外根據內政部統計，近年來礁溪鄉外來人口多，帶動發展，卻也造成空屋率不但是縣內最高的鄉鎮市，在全國排名也在前段班，今後鄰長穿上這套背心，提高辨識度，也可以讓外地到礁溪鄉的住民不致於誤解，服務民眾及推動鄉政都更加順利。

礁溪鄉公所是全縣第一個送背心給鄰長的鄉鎮市公所，今後鄰長下鄉跑基層、 發送傳單及宣導品更安全便利。圖／鄉公所提供

礁溪鄉外來居住的人口多，鄰長是基層服務的第一線人員，穿上背心好辨識，下鄉跑基層更便利。記者戴永華／攝影