LINE檢舉亂丟垃圾基市告發300件 丟菸蒂最多10月起3600

基隆市為落實推動乾淨家園政策，在LINE設置「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」，2個月來已有近900位熱心民眾加入會員，違規行為告發近300件，最多的是亂丟菸蒂，其次是亂丟圾圾、亂吐檳榔汁渣等。市府今天結合在地意象的動漫人物，宣傳10月起，將提高裁罰金額為3600元。

市府發言人余治明今天召開「乾淨家園宣導說明記者會」，由市府與基隆在地知名藝術家小白老師廖志祥合作，推出動漫風格文宣，以活潑生動並結合在地意象的動漫人物，宣導守護美麗家園政策。

余治明指出，基隆吸引許多外地觀光客來到基隆消費遊玩，但也增加了不少的垃圾量。市府與在地藝術家廖志祥合作，推出動漫文宣。廖志祥曾以基隆特色小吃設計「基隆少女吉古拉」等一系列作品，深受市民喜愛。

余治明說，市府嘗試以動漫風格融入官方宣傳，希望能給市民朋友更新鮮的視覺體驗，印製的海報將會陸續張貼在各區公所、戶政事務所、里辦公處、里民會堂等人潮聚集處。

廖志祥表示，過去為推廣基隆元素多元化，以代表基隆美食的吉古拉作為擬人化角色命名，透過與市府合作，結合小朋友喜愛的元素，藉親民的動漫設定，提升政令宣導吸睛度。

余治明表示，市府今年10月1日起，將亂丟垃圾檢舉獎金從實收罰鍰50%提高至75%，同時將裁罰金額從最低2400元，提升至3600元加重裁罰。

環保局同時修正LINE@官方帳號（ID：@klepb1999）及名稱為「基隆市亂丟垃圾檢舉平台檢舉專區」，已有300次違規行為告發。

環保局統計，告發最多的是亂丟菸蒂，還有亂丟圾圾、亂吐檳榔汁渣等汙染環境行為。民眾都可以提供影片及照片來檢舉，共同遏制亂丟垃圾的行為。